Thép Xanh Nam Định tới làm khách trên sân của HAGL tại vòng 9 LPBank V-League với tinh thần không thực sự tốt. Nhà ĐKVĐ trải qua 6 trận liên tục không thắng trên mọi đấu trường, khiến họ phải thay HLV trưởng Vũ Hồng Việt.

Người ngồi "ghế nóng" là HLV Nguyễn Trung Kiên cũng chưa thể giúp đội bóng thành Nam tìm lại niềm vui sau trận hòa gây thất vọng trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà ở vòng 8.

Ngoài bão chấn thương, vấn đề của Thép Xanh Nam Định là khâu ghi bàn. Họ đang thiếu những chân sút đẳng cấp để có thể giải quyết trận đấu. Việc tiền đạo Brenner "tịt ngòi" suốt 8 trận vừa qua cho thấy đội chủ sân Thiên Trường bế tắc thế nào.

HAGL sẵn sàng tiếp đón Thép Xanh Nam Định. Ảnh: T.B

Ngoài sự sa sút, Thép Xanh Nam Đinh cũng có thành tích nghèo nàn trên sân khách. Kể từ đầu mùa, họ mới giành được 1 điểm sau 3 trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, HAGL vẫn nằm ở vị trí cuối BXH, nhưng họ đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Ở trận gần nhất, đội bóng phố Núi bất ngờ đánh bại đối thủ mạnh Thể Công Viettel 2-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Lê Quang Trãi sau 7 vòng đấu (thi đấu thiếu 1 trận).

Trận thắng Thể Công Viettel chưa thể giúp HAGL thoát khỏi vị trí "đội sổ", nhưng họ đang có tinh thần rất cao. Tiếp tục được chơi trên sân nhà và gặp Thép Xanh Nam Định đang có rất nhiều vấn đề, nếu chơi hết sức, Trung Kiên và các đồng đội hoàn toàn có thể nghĩ tới một chiến thắng.

Ở hai trận còn lại trong ngày 31/10, Hà Nội FC được dự đoán có kết quả tốt khi làm khách trên sân Hà Tĩnh, trong khi CAHN hướng tới 3 điểm trong cuộc tiếp đón PVF-CAND tại Hàng Đẫy.