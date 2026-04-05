Tại vòng 17 LPBank V-League, HLV Vũ Tiến Thành trở lại sân Pleiku đối đầu đội bóng cũ HAGL. Đây là trận đấu mà Ninh Bình rất cần một chiến thắng để tiếp tục bám đuổi CAHN trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, HAGL chắc chắn cũng làm hết sức hòng có ít nhất 1 điểm.

Hiện tại, HAGL tạm đứng ở vị trí thứ 11 trên BXH với 15 điểm. Khoảng cách giữa họ và nhóm cuối bảng rất mong manh, vì vậy đoàn quân của HLV Quang Trãi quyết tận dụng lợi thế sân nhà để giành những kết quả tích cực, trong đó có cuộc tiếp đón Ninh Bình.

Ninh Bình thua HAGL 1-2 ở trận lượt đi.

Ở vòng trước, HAGL chia điểm SHB Đà Nẵng sau trận đấu hấp dẫn (3-3). Dù không có lực lượng tốt, nhưng đội bóng phố Núi luôn thi đấu với tinh thần cao, chơi biết người biết ta.

Trong khi đó, Ninh Bình có dấu hiệu hụt hơi, ngay cả khi HLV Vũ Tiến Thành được mời ngồi "ghế nóng". Đội bóng cố đô Hoa Lư đang có 28 điểm, kém CAHN tới 16 điểm (thi đấu kém 1 trận). Nếu không giành điểm số tối đa trận này, Ninh Bình gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua tới ngôi vương.

Đặt lên bàn cân, Ninh Bình được đánh giá cao hơn nhiều so với HAGL, ngay cả khi đội khách vắng Hoàng Đức vì chấn thương. Trong khi đó, HAGL cũng không thể sử dụng ngôi sao trẻ Ngọc Bảo vì đủ 3 thẻ vàng.

Dù mạnh hơn nhưng Ninh Bình không thể chủ quan. Ở trận lượt đi diễn ra tại Ninh Bình, HAGL bất ngờ giành chiến thắng 2-1, vì vậy họ đang rất tự tin có thể một lần nữa có thể gieo sầu cho đối thủ.

Ở các trận đấu còn lại, các đội khách là Thể Công Viettel, Thép Xanh Nam Định và CA TP.HCM đều được đánh giá cao hơn trong những chuyến làm khách trên sân của SLNA, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.