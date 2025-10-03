Ghi bàn

HAGL: Minh Tâm (7')

SLNA: Olaha (69')

Đội hình xuất phát HAGL vs SLNA

HAGL: Trung Kiên (25), Quang Kiệt (5), Jairo Filho (33), Du Học (66), Văn Triệu (15), Thanh Nhân (7), Minh Tâm (12), Marciel (10), Đình Lâm (11), Vĩnh Nguyên (23), Ryan Hà (77). 

SLNA: Văn Bình (1), Văn Huy (2), Justin Garcia (62), Văn Khánh (55), Văn Cường (30), Văn Lương (20), Quang Vinh (16), Khắc Ngọc (32), Carlos Enrique (77), Bá Quyền (19), Olaha (7).

vleague vong 6.jpeg
03/10/2025 | 19:06

KẾT THÚC

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, cùng sự tiếc nuối của HAGL về quả phạt đền bị bỏ lỡ ở những phút bù giờ.

03/10/2025 | 19:03

90'+9

Jairo Filho đá hỏng 11m cho HAGL

Trên chấm 11m, trung vệ đội trưởng Jairo Filho sút thẳng trái bóng lên khán đài, bỏ lỡ cơ hội mười mươi để ghi bàn định đoạt trận đấu.

03/10/2025 | 19:01

90'+6

Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài Mai Xuân Hùng quyết định cho HAGL được hưởng quả phạt đền.

03/10/2025 | 19:00

90'+4

Trọng tài Mai Xuân Hùng tạm dừng trận đấu để check VAR khi Văn Khánh tác động làm Gia Bảo ngã trong vòng cấm SLNA.

03/10/2025 | 19:00

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

03/10/2025 | 18:56

86'

Càng về cuối trận, các cầu thủ HAGL càng gia tăng sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu.

03/10/2025 | 18:43

78'

Bàn gỡ giúp cho trận đấu trở nên nóng hơn khi cả hai đội đều muốn có 3 điểm trước khi bước vào giai đoạn nghỉ FIFA Days tháng 10.

03/10/2025 | 18:35

69'

Olaha gỡ hòa 1-1 cho SLNA

Quang Kiệt của HAGL phá bóng thiếu quyết đoán, tạo cơ hội để tiền đạo kỳ cựu Olaha quăng chân dứt điểm tung lưới thủ thành Trung Kiên.

03/10/2025 | 18:24

59'

Từ tình huống đá phạt góc của HAGL, Jairo Filho đánh đầu chiến thuật để Du Học đánh đầu nối nhưng bị cầu thủ SLNA phá bóng ngay trước vạch vôi.

hagl vs slna 3.jpg
Ảnh: T.B
03/10/2025 | 18:16

51'

Những phút đầu hiệp hai chứng kiến sự chủ động của các cầu thủ SLNA trong việc gây sức ép để tìm kiếm cơ hội.

03/10/2025 | 18:10

46'

Hiệp hai trận đấu bắt đầu.

03/10/2025 | 17:51

Hết hiệp 1

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà HAGL.

03/10/2025 | 17:45

45'

CĐV HAGL trải qua một phen thót tim khi Marciel đánh đầu đưa bóng đi sát sạt cột dọc, từ quả phạt góc của SLNA.

hagl vs slna 1.jpg
Ảnh: T.B
03/10/2025 | 17:35

35'

Cơ hội cho HAGL nâng tỷ số lên 2-0 nhưng Ryan Ha không thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình trong pha kết thúc chéo góc.

03/10/2025 | 17:31

30'

HAGL kiểm soát bóng nhiều hơn, song cũng không quá áp đảo về thế trận. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ SLNA thậm chí chưa có được pha dứt điểm nào đáng chú ý.

hagl vs slna 2.jpg
Ảnh: T.B
03/10/2025 | 17:22

21'

Những phút vừa qua diễn ra khá tẻ nhạt khi không có nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của nhau. Hai chàng thủ môn của U23 Việt Nam là Trung Kiên và Cao Văn Bình chưa phải làm việc mấy.

03/10/2025 | 17:15

12'

Mặt sân Pleiku sũng nước khiến các cầu thủ hai đội trải qua những pha bóng dở khóc dở cười.

hagl vs slna 1.jpg
Ảnh: T.B
03/10/2025 | 17:09

7'

Minh Tâm mở tỷ số cho HAGL

Từ quả tạt bóng bên cánh trái của HAGL, Minh Tâm băng vào dứt điểm một chạm rất căng khiến thủ thành Cao Văn Bình chôn chân đứng nhìn. Đáng nói, đây mới là bàn thắng đầu tiên của đội bóng phố Núi tại mùa giải V-League năm nay.

hagl vs slna 3.jpg
Ảnh: T.B
03/10/2025 | 17:00

17h00

Trọng tài chính Mai Xuân Hùng thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

03/10/2025 | 16:56

16h55

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

03/10/2025 | 16:47

16h45

Sân Pleiku đang có mưa dày hạt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến trận đấu.

03/10/2025 | 16:44

Đội hình xuất phát HAGL vs SLNA

hagl vs slna.jpg
03/10/2025 | 15:32

Nhận định trước trận

Cứ sau mỗi mùa giải vật lộn trụ hạng, người hâm mộ SLNA và HAGL lại nuôi hy vọng về một ngày mai tươi sáng, ít nhất là thoát cảnh sống trong sợ hãi.

Thế nhưng, thực tế phũ phàng vẫn đeo bám hai đội bóng giàu truyền thống. Hiện tại, HAGL đang chôn chân ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 2 điểm, trong khi SLNA khá hơn đôi chút với 4 điểm ít ỏi.

Thành tích bết bát buộc HLV Phan Như Thuật phải chia tay đội bóng quê hương, nhường lại ghế nóng cho người cũ Nguyễn Huy Hoàng. Lãnh đạo xứ Nghệ kỳ vọng, sau quãng thời gian lùi lại học hỏi, Huy Hoàng sẽ trưởng thành hơn trên sa bàn.

Bài kiểm tra đầu tiên của ông là chuyến làm khách được coi như “chung kết ngược” trước HAGL. Trận đấu này không chỉ quyết định ai thoát khỏi đáy bảng, mà còn định hình cả hành trình sinh tử trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt.

03/10/2025 | 15:20

Thông tin lực lượng

HAGL: Hai ngoại binh đang trong quá trình hồi phục, khả năng ra sân bỏ ngỏ

SLNA: Có đầy đủ nhân sự 

03/10/2025 | 15:10

Bảng xếp hạng V-League 2025/26

bxh vleague.jpeg
