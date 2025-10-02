Trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Thể Công Viettel: Đại chiến vì ngôi đầu VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Thể Công Viettel, vòng 6 LPBank V-League 2025/26, sân Ninh Bình lúc 18h00 ngày 2/10.

Sau trận mở màn bảng E hòa 2-2 với Beijing Guoan, Công an Hà Nội trở về sân nhà Hàng Đẫy tiếp đón Tai Po đến từ Hong Kong (Trung Quốc).

Đội quân của HLV Mano Polking đầy tự tin giành chiến thắng, trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/26.

Đội hình dự kiến:

CAHN: Nguyễn Filip; Hugo Gomes, Việt Anh, Adou Minh, Jason Quang Vinh Pendant, Văn Đô, Vitao, Thành Long, Stefan Mauk, Alan, Leo Artur.

Tai Po: Tse Ka Wing; Lee Ka Ho, Gabriel Cividini, Daciel, Weverton Rangel, Satori, Mikael, Patrick Valverde, Michel Renner, Chan Siu Kwan, Temelkovski.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CAHN vs Tai Po: