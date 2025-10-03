HAGL là đội duy nhất ở LPBank V-League chưa có bàn thắng. Đội bóng phố Núi có 2 trận hòa, 2 thua, tạm đứng ở vị trí "đội sổ" BXH. Điểm sáng của Trung Kiên và các đồng đội là mới chỉ để thủng lưới 4 bàn.

HAGL trở thành trường hợp hiếm có ở V-League khi chưa thể "mở tài khoản" sau 4 trận. Nếu tiếp tục "tịt ngòi", đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi không chỉ kéo dài kỷ lục buồn, mà còn đối mặt với nguy cơ xuống hạng mùa này.

Nguyên nhân khiến đội chủ sân Pleiku chưa đạt kết quả tốt là bởi họ chia tay hàng loạt trụ cột sau mùa giải 2024/25, trong khi các cầu thủ trẻ được đôn lên còn thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh.

HAGL sẽ có bàn thắng ở trận tiếp đón SLNA?

Bên cạnh đó, chất lượng ngoại binh của HAGL chỉ ở mức trung bình, và lại gặp vấn đề về chấn thương. Ở trận đấu gần nhất gặp PVF-CAND trên sân khách, HAGL chỉ có thể ra sân với 2 "Tây".

Trước khi mọi thứ trở nên quá tệ, HAGL phải cải thiện được tình hình: ghi bàn và tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở V-League.

Ở vòng 6, HAGL có cơ hội làm được điều này khi tiếp đón SLNA trên sân nhà. Đối thủ của thầy trò HLV Quang Trãi dù đứng ở vị trí cao hơn (hạng 11), nhưng cũng gặp nhiều vấn đề ở mùa giải năm nay.

Vòng trước, dù dẫn 2 bàn nhưng SLNA thua ngược CA TP.HCM 2-3. Thất bại khiến HLV Phan Như Thuật phải từ chức.

Tiếp đón đối thủ vừa yếu vừa bất ổn như vậy, nếu HAGL không có bàn thắng và giành 3 điểm, họ có lẽ chỉ biết tự trách mình.