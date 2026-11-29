Video highlights Hải Phòng 3-2 Thể Công:

Hải Phòng FC đánh bại Thể Công Viettel 3-2 trên sân Lạch Tray ở vòng 9 V.League 2026/27, trong trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với năm bàn thắng ngay hiệp một.

Phút 21, Camilo Minh tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Việt, mở tỷ số cho Hải Phòng. Tuy nhiên, Hernandes Rodrigues nhanh chóng gỡ hòa 1-1 bằng cú vô-lê đẹp mắt ở phút 24.

Thể Công Viettel tiếp tục chìm sâu trên BXH sau trận thua Hải Phòng - Ảnh: VPF

Đến phút 31, Khuất Văn Khang thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Thể Công Viettel vượt lên dẫn 2-1.

Không chịu khuất phục, đội chủ nhà đáp trả mạnh mẽ. Phút 39, Duy Khang ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm.

Phút 44, đội trưởng Nguyễn Hữu Sơn tung cú sút xa gần 30m tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 3-2.

Sang hiệp hai, Thể Công Viettel nỗ lực tấn công nhưng bất lực trước hàng thủ Hải Phòng, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Ghi bàn:

Hải Phòng: Camilo Minh (21'), Duy Khang (39'), Hữu Sơn (44')

Thể Công: Hernandes Rodrigues (24'), Văn Khang (31')

Đội hình xuất phát

Hải Phòng: Nguyễn Văn Toản (30, thủ môn), Đặng Tuấn Phong (5), Hoàng Trọng Duy Khang (7), Milan Makaric (9), Camilo Minh Vasconcelos (10), Lê Mạnh Dũng (19), Nguyễn Vũ Tín (39), Nguyễn Văn Minh (68), Nguyễn Hữu Sơn (77, đội trưởng), Esteban Orozco Fernandez (97), Mpande Joseph Mbolimbo (99).

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt (28, thủ môn), Andre Luiz Guimaraes Siqueira (5), Hernandes Rodrigues (10), Khuất Văn Khang (11), Phan Tuấn Tài (12, đội trưởng), Paulo Tapeu Viana Martins (14), Nguyễn Đức Hoàng Minh (17), Đào Văn Nam (20), Nguyễn Hoàng Khanh (22), Đoàn Ngọc Tân (34), Triệu Việt Hưng (97).

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