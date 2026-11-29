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Video highlights Hải Phòng 3-2 Thể Công:
Hải Phòng FC đánh bại Thể Công Viettel 3-2 trên sân Lạch Tray ở vòng 9 V.League 2026/27, trong trận đấu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với năm bàn thắng ngay hiệp một.
Phút 21, Camilo Minh tận dụng sai lầm của thủ môn Văn Việt, mở tỷ số cho Hải Phòng. Tuy nhiên, Hernandes Rodrigues nhanh chóng gỡ hòa 1-1 bằng cú vô-lê đẹp mắt ở phút 24.
Đến phút 31, Khuất Văn Khang thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Thể Công Viettel vượt lên dẫn 2-1.
Không chịu khuất phục, đội chủ nhà đáp trả mạnh mẽ. Phút 39, Duy Khang ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm.
Phút 44, đội trưởng Nguyễn Hữu Sơn tung cú sút xa gần 30m tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 3-2.
Sang hiệp hai, Thể Công Viettel nỗ lực tấn công nhưng bất lực trước hàng thủ Hải Phòng, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3.
Ghi bàn:
Hải Phòng: Camilo Minh (21'), Duy Khang (39'), Hữu Sơn (44')
Thể Công: Hernandes Rodrigues (24'), Văn Khang (31')
Đội hình xuất phát
Hải Phòng: Nguyễn Văn Toản (30, thủ môn), Đặng Tuấn Phong (5), Hoàng Trọng Duy Khang (7), Milan Makaric (9), Camilo Minh Vasconcelos (10), Lê Mạnh Dũng (19), Nguyễn Vũ Tín (39), Nguyễn Văn Minh (68), Nguyễn Hữu Sơn (77, đội trưởng), Esteban Orozco Fernandez (97), Mpande Joseph Mbolimbo (99).
Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt (28, thủ môn), Andre Luiz Guimaraes Siqueira (5), Hernandes Rodrigues (10), Khuất Văn Khang (11), Phan Tuấn Tài (12, đội trưởng), Paulo Tapeu Viana Martins (14), Nguyễn Đức Hoàng Minh (17), Đào Văn Nam (20), Nguyễn Hoàng Khanh (22), Đoàn Ngọc Tân (34), Triệu Việt Hưng (97).
90'+3
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 3-2 dành cho Hải Phòng FC trước Thể Công Viettel.
81'
Hải Phòng đang tổ chức phòng ngự kín kẽ, không cho Thể Công Viettel nhiều cơ hội để dứt điểm.
73'
Đang là thế trận giằng co trên sân Lạch Tray, Thể Công Viettel chưa thành công trong việc tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số 3-3.
62'
Các cầu thủ Thể Công Viettel vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng thứ ba để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
51'
Pha treo bóng của cầu thủ Thể Công vào vòng cấm, hậu vệ Hải Phòng đánh đầu phá bóng không tốt tạo cơ hội cho Văn Khang. Tiếc cho đội khách khi cú vô-lê của tiền vệ này đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-2 tạm nghiêng về phía chủ nhà Hải Phòng. Ở trận đấu vừa kết thúc, Thanh Hóa đánh bại Đồng Nai với tỷ số 1-0.
44'
Hữu Sơn ghi tuyệt phẩm
Từ khoảng cách gần 30m, đội trưởng Hữu Sơn thực hiện cú sút xa tuyệt đẹp, thủ môn Văn Việt dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.
39'
Duy Khang gỡ hòa 2-2 cho Hải Phòng
Duy Khang xâm nhập vòng cấm, tì đè tốt loại bỏ hai cầu thủ Thể Công Viettel rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Văn Việt, gỡ hòa 2-2 cho đội bóng đất Cảng.
31'
Khuất Văn Khang nâng tỷ số lên 2-1 cho Thể Công
Trọng tài Ngô Duy Lân cho Thể Công Viettel được hưởng quả phạt đền khi Văn Nam bị cầu thủ Hải Phòng phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11, tuyển thủ Khuất Văn Khang kết thúc hiểm hóc về góc thấp khiến thủ môn Văn Toản dù bay người đúng hướng cũng không thể cản phá.
24'
Thể Công gỡ hòa tức khắc
Hoàng Khanh đột phá từ cánh trái trước khi trả bóng ngược ra để Hernandes Rodrigues bắt vô-lê quyết đoán, thủ môn Văn Toản dù chạm tay vào bóng cũng không thể cản phá.
21'
Camilo Minh Vasconcelos mở tỷ số cho Hải Phòng
Văn Minh treo bóng từ cánh phải vào, thủ môn Văn Việt mắc lỗi khi đấm hụt bóng để Camilo Minh Vasconcelos ập vào đệm bóng cận vào lưới trống, mở tỷ số cho Hải Phòng.
17'
Khuất Văn Khang suýt ghi tuyệt phẩm
Thể Công Viettel được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm, Khuất Văn Khang thực hiện cú đá đẹp mắt vượt qua hàng rào, tuy nhiên thủ môn Văn Toản cản phá xuất sắc, chịu phạt góc.
6'
Những phút đầu trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải khi chủ nhà Hải Phòng tỏ ra thận trọng, trong khi Thể Công Viettel cũng không dám mạo hiểm tấn công sớm.
18h00
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h40
Cầu thủ hai CLB đang khởi động trước trận đấu.
17h30
17h20
17h00
Hải Phòng tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18h00 ngày 29/11, thuộc vòng 9 V.League 2026/27, với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Sau thất bại 1-2 trước Nam Định, Hải Phòng trở về sân Lạch Tray với 10 điểm sau tám vòng. Đội chủ nhà thiếu Nguyễn Hữu Thái Bảo vì án treo giò nhưng vẫn kỳ vọng vào khả năng ghi bàn của Milan Makarić và Joel Tagueu.
Trong khi đó, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn, chỉ có 6 điểm và chưa thắng trong năm trận gần nhất.
Dù giữ sạch lưới hai trận liên tiếp, đội bóng áo lính vẫn bế tắc trên hàng công. Khuất Văn Khang và Ribamar được kỳ vọng tạo khác biệt.
Lợi thế sân nhà giúp Hải Phòng được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng hàng thủ chắc chắn của Thể Công Viettel có thể khiến trận đấu diễn ra giằng co.