Thêm một cơ hội nữa dành cho Đồng Nai, cú dứt điểm của cầu thủ đội khách đưa bóng đập cột dọc khung thành thủ môn Thanh Diệp. Pha kết thúc sau đó không thắng được "người gác đền" của đội bóng xứ Thanh.