VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - VÒNG BẢNG

09/03

16:00

Uzbekistan 4-0 Bangladesh

TV360

09/03

16:00

Triều Tiên 1-2 Trung Quốc

TV360

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 5

10/03
02:30

West Ham United 2-2 Brentford (pen 5-3)

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 28

10/03
02:45

 Lazio 2-1 Sassuolo

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 27

10/03
03:00

 Espanyol 1-1 Real Oviedo

SCTV 15

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 20

09/03
20:30

 Lokomotiv Moscow 2-2 Terek Grozny

09/03
23:00

 Spartak Moscow 4-3 Akron Togliatti

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 25

09/03
20:00

 Eyupspor 0-1 Kocaelispor

10/03
00:00

 Kayserispor 1-3 Trabzonspor

 Alanyaspor 0-0 Genclerbirligi

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 29

10/03
02:30

 Almeria 3-0 Cultural Leonesa

HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 26

09/03
03:00

 USL Dunkerque 1-1 Reims