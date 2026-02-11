Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26

11/02

02:30

Chelsea 2-2 Leeds

FPT Play

Everton 1-2 Bournemouth

FPT Play

Tottenham 1-2 Newcastle

FPT Play

11/02

03:15

West Ham 1-1 Manchester Utd

FPT Play

COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT

11/02

03:00

Napoli 1-1 Como (pen 6-7)

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT

11/02

02:45

Hertha Berlin 1-1 Freiburg (pen 4-5)

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32

11/02

02:45

Leicester 3-4 Southampton

Oxford Utd 0-3 Norwich

11/02

03:00

Birmingham 0-0 West Brom

VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 3

11/02

07:30

Vitoria - Flamengo

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

10/02

17:00

S.Hiroshima 2-1 Johor DT

Vissel Kobe 2-0 FC Seoul

10/02

19:15

Chengdu Rongcheng 0-1 Buriram Utd

Shanghai Shenhua 0-2 Machida Zelvia

10/02

23:00

Tractor 0-2 Al Sadd

11/02

01:15

Al Ittihad 7-0 Al Garrafa