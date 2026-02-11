|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26
|
11/02
02:30
|
Chelsea 2-2 Leeds
|
FPT Play
|
Everton 1-2 Bournemouth
|
FPT Play
|
Tottenham 1-2 Newcastle
|
FPT Play
|
11/02
03:15
|
West Ham 1-1 Manchester Utd
|
FPT Play
|
COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT
|
11/02
03:00
|
Napoli 1-1 Como (pen 6-7)
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT
|
11/02
02:45
|
Hertha Berlin 1-1 Freiburg (pen 4-5)
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
11/02
02:45
|
Leicester 3-4 Southampton
|
Oxford Utd 0-3 Norwich
|
11/02
03:00
|
Birmingham 0-0 West Brom
|
VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 3
|
11/02
07:30
|
Vitoria - Flamengo
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
10/02
17:00
|
S.Hiroshima 2-1 Johor DT
|
Vissel Kobe 2-0 FC Seoul
|
10/02
19:15
|
Chengdu Rongcheng 0-1 Buriram Utd
|
Shanghai Shenhua 0-2 Machida Zelvia
|
10/02
23:00
|
Tractor 0-2 Al Sadd
|
11/02
01:15
|
Al Ittihad 7-0 Al Garrafa
-
