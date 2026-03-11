|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - VÒNG BẢNG
|
10/03
16:00
|
Việt Nam 0-4 Nhật Bản
|
TV360
|
10/03
16:00
|
Ấn Độ 1-3 Đài Loan (TQ)
|
TV360
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
|
11/03
00:45
|
Galatasaray 1-0 Liverpool
|
ON SPORTS NEWS
|
11/03
03:00
|
Atalanta 0-6 Bayern Munich
|
ON FOOTBALL
|
Atletico Madrid 5-2 Tottenham
|
ON SPORTS NEWS
|
Newcastle 1-0 Barcelona
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 37
|
11/03
02:45
|
Leicester 2-0 Bristol City
|
Millwall 1-0 Derby
|
Portsmouth 1-2 Swansea
|
Sheffield Wed 1-1 Watford
|
Wrexham 1-2 Hull
|
11/03
03:00
|
Stoke 2-3 Ipswich
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
|
11/03
05:45
|
Independiente - Club Union
|
Tigre - Velez Sarsfield
|
11/03
08:00
|
Newells Old Boys - Platense
|
Sarmiento - Racing Club
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 5
|
11/03
07:30
|
Mirassol - Santos
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
11/03
07:30
|
Botafogo - Barcelona SC
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
|
10/03
17:00
|
Machida Zelvia 1-0 Gangwon
|
10/03
19:15
|
Buriram Utd 0-0 Melbourne City (pen 4-2)
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn