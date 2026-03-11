Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK ASIAN CUP NỮ 2026 - VÒNG BẢNG

10/03

16:00

Việt Nam 0-4 Nhật Bản

TV360

10/03

16:00

Ấn Độ 1-3 Đài Loan (TQ)

TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

11/03

00:45

Galatasaray 1-0 Liverpool

ON SPORTS NEWS

11/03

03:00

Atalanta 0-6 Bayern Munich

ON FOOTBALL

Atletico Madrid 5-2 Tottenham

ON SPORTS NEWS

Newcastle 1-0 Barcelona

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 37

11/03

02:45

Leicester 2-0 Bristol City

Millwall 1-0 Derby

Portsmouth 1-2 Swansea

Sheffield Wed 1-1 Watford

Wrexham 1-2 Hull

11/03

03:00

Stoke 2-3 Ipswich

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10

11/03

05:45

Independiente - Club Union

Tigre - Velez Sarsfield

11/03

08:00

Newells Old Boys - Platense

Sarmiento - Racing Club

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 5

11/03

07:30

Mirassol - Santos

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

11/03

07:30

Botafogo - Barcelona SC

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

10/03

17:00

Machida Zelvia 1-0 Gangwon

10/03

19:15

Buriram Utd 0-0 Melbourne City (pen 4-2)