|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
|
12/03
00:45
|
Leverkusen 1-1 Arsenal
|
TV 360
|
12/03
03:00
|
Bodo Glimt 3-0 Sporting Lisbon
|
ON SPORTS NEWS
|
PSG 5-2 Chelsea
|
ON FOOTBALL
|
Real Madrid 3-0 Manchester City
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 37
|
12/03
02:45
|
Birmingham 1-0 QPR
|
Middlesbrough 0-1 Charlton
|
Norwich 2-1 Sheffield Utd
|
Oxford Utd 1-0 Blackburn
|
West Brom 1-0 Southampton
|
12/03
03:00
|
Coventry 3-0 Preston
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
|
12/03
03:30
|
Argentinos Juniors - Rosario Central
|
Banfield - Gimnasia
|
12/03
05:45
|
Boca Juniors - San Lorenzo
|
12/03
08:00
|
Atletico Tucuman - Aldosivi
|
Ind. Rivadavia - Barracas Central
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 5
|
12/03
05:00
|
Atletico Mineiro - Internacional
|
12/03
06:00
|
Bahia - Vitoria
|
12/03
07:30
|
Corinthians - Coritiba
|
Flamengo - Cruzeiro
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8
|
11/03
17:00
|
S.Hiroshima 1-0 Johor DT
|
Vissel Kobe 2-1 FC Seoul
-
