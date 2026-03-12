Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

12/03

00:45

Leverkusen 1-1 Arsenal

TV 360

12/03

03:00

Bodo Glimt 3-0 Sporting Lisbon

ON SPORTS NEWS

PSG 5-2 Chelsea

ON FOOTBALL

Real Madrid 3-0 Manchester City

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 37

12/03

02:45

Birmingham 1-0 QPR

Middlesbrough 0-1 Charlton

Norwich 2-1 Sheffield Utd

Oxford Utd 1-0 Blackburn

West Brom 1-0 Southampton

12/03

03:00

Coventry 3-0 Preston

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10

12/03

03:30

Argentinos Juniors - Rosario Central

Banfield - Gimnasia

12/03

05:45

Boca Juniors - San Lorenzo

12/03

08:00

Atletico Tucuman - Aldosivi

Ind. Rivadavia - Barracas Central

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 5

12/03

05:00

Atletico Mineiro - Internacional

12/03

06:00

Bahia - Vitoria

12/03

07:30

Corinthians - Coritiba

Flamengo - Cruzeiro

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG 1/8

11/03

17:00

S.Hiroshima 1-0 Johor DT

Vissel Kobe 2-1 FC Seoul