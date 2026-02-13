Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26

13/02

03:00

Brentford 1-1 Arsenal

FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT

13/02

03:00

Atletico Madrid 4-0 Barcelona

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 22

12/02

22:45

Damac 2-1 Al Taawoun

13/02

00:30

Al Hazm 2-1 Al Okhdood

Al Qadsiah 1-0 NEOM

VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 3

13/02

05:00

Atletico Paranaense - Santos

13/02

05:30

Fluminense - Botafogo

13/02

06:00

Corinthians - Bragantino

13/02

07:30

Internacional - Palmeiras

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 5

13/02

05:00

Tigre - Aldosivi

13/02

07:15

Argentinos Juniors - River Plate