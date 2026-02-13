Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26
13/02
03:00
Brentford 1-1 Arsenal
FPT Play
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
13/02
03:00
Atletico Madrid 4-0 Barcelona
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 22
12/02
22:45
Damac 2-1 Al Taawoun
13/02
00:30
Al Hazm 2-1 Al Okhdood
Al Qadsiah 1-0 NEOM
VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 3
13/02
05:00
Atletico Paranaense - Santos
13/02
05:30
Fluminense - Botafogo
13/02
06:00
Corinthians - Bragantino
13/02
07:30
Internacional - Palmeiras
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 5
13/02
05:00
Tigre - Aldosivi
13/02
07:15
Argentinos Juniors - River Plate
