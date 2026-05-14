Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

13/05

23:00

U17 Uzbekistan 2-0 U17 Australia

TV360

14/05

00:00

U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE

TV360

14/05

00:00

U17 Yemen 0-0 U17 Hàn Quốc

TV360

Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

ASEAN CLUB CHAMPIONSHIP - SHOPEE CUP 2025/26

13/05

17:30

Nam Định 0-2 Selangor

FPT Play

13/05

19:00

Buriram 1-2 Johor Darul

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 31

14/05

02:00

Manchester City 3-0 Crystal Palace

FPT Play

COPPA ITALIA 2025/26 – CHUNG KẾT

14/05

02:00

Lazio 0-2 Inter Milan

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 36

14/05

00:00

Espanyol 2-0 Ath.Bilbao

ON SPORTS NEWS

Villarreal 2-3 Sevilla

ON FOOTBALL

14/05

02:30

Getafe 3-1 Mallorca

ON SPORTS NEWS

Alaves 1-0 Barcelona

ON FOOTBALL

VĐQG PHÁP 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 29

14/05

00:00

Brest 1-2 Strasbourg

14/05

02:00

Lens 0-2 PSG

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

14/05

06:15

Charlotte - New York City

14/05

06:30

Cincinnati - Inter Miami

DC Utd - Chicago Fire

Montreal - Portland Timbers

New England - Nashville

New York RB - Columbus Crew

Orlando City - Philadelphia Union