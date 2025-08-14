Kết quả bóng đá hôm nay

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG

13/08

19:30

U23 Australia 9-0 Timor-Leste

FPT Play

13/08

19:30

Philippines 1-1 Myanmar

FPT Play

SIÊU CÚP CHÂU ÂU 2025

14/08

02:00

PSG 2-2 Tottenham

ON FOOTBALL

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

13/08

23:00

Istanbul Basaksehir 1-1 Viking

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/64

14/08

01:45

Barnsley 2-2 Fleetwood (pen 5-4)

Bolton 3-3 Sheffield Wed (pen 2-4)

Cheltenham 2-0 Exeter City

Huddersfield 2-2 Leicester (pen 3-2)

14/08

02:00

Birmingham 2-1 Sheffield Utd

CÚP QG NGA 2025/26 – VÒNG BẢNG

13/08

20:15

FC Orenburg 2-1 Akhmat Grozny

13/08

22:30

PFC Sochi 1-1 PFC Krylia Sovetov

14/08

00:45

Dynamo Moscow 0-4 FK Krasnodar

COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8

14/08

05:00

Cerro Porteno - Estudiantes

14/08

07:30

Flamengo - Internacional

CÚP QG ARGENTINA 2025 – VÒNG 1/8

14/08

05:30

Tucuman - Newells Old Boys

CÚP MỸ MỞ RỘNG 2025

14/08

06:30

Philadelphia Union - New York RB

