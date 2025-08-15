Lịch thi đấu AFF Cup nữ 2025 - Cung cấp lịch thi đấu vòng bán kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 6/8 - 19/9/2025.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
14/08
|
KuPS 1-0 FK Rigas Futbola Skola
|
14/08
|
Midtjylland 2-0 Fredrikstad
|
15/08
|
Wolfsberger AC (N) 0-1 PAOK Thessaloniki
|
Brann 0-1 BK Hacken
|
FC Noah 0-0 Lincoln Red Imps FC
|
15/08
|
Breidablik 1-2 HSK Zrinjski Mostar
|
15/08
|
Drita Gjilan (N) 1-3 FCSB
|
Maccabi Tel Aviv (N) 3-1 Hamrun Spartans
|
Shakhtar Donetsk (N) 0-0 Panathinaikos
|
Utrecht 2-1 Servette
|
15/08
|
Sporting Braga 2-0 CFR Cluj
|
15/08
|
Legia Warszawa 2-1 AEK Larnaca
Highlights nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan
