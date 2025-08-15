Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

14/08  
22:00

KuPS 1-0 FK Rigas Futbola Skola

14/08  
23:00

Midtjylland 2-0 Fredrikstad

15/08  
00:00

Wolfsberger AC (N) 0-1 PAOK Thessaloniki

Brann 0-1 BK Hacken

FC Noah 0-0 Lincoln Red Imps FC

15/08  
00:30

Breidablik 1-2 HSK Zrinjski Mostar

15/08  
01:00

Drita Gjilan (N) 1-3 FCSB

Maccabi Tel Aviv (N) 3-1 Hamrun Spartans

Shakhtar Donetsk (N) 0-0 Panathinaikos

Utrecht 2-1 Servette

15/08  
01:30

Sporting Braga 2-0 CFR Cluj

15/08  
02:00

Legia Warszawa 2-1 AEK Larnaca

