Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 25
15/02
Udinese 1-2 Sassuolo
15/02
Cremonese 0-0 Genoa
Parma 2-1 Verona
16/02
Torino 1-2 Bologna
16/02
Napoli 2-2 AS Roma
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 24
15/02
Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao
15/02
Rayo Vallecano 3-0 Atletico Madrid
16/02
Levante 0-2 Valencia
16/02
Mallorca 1-2 Real Betis
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 22
15/02
Le Havre 2-1 Toulouse
15/02
Lorient 2-0 Angers
Metz 1-3 Auxerre
16/02
Lyon 2-0 Nice
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 22
15/02
Augsburg 1-0 Heidenheim
15/02
RB Leipzig 2-2 Wolfsburg
CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 1/16
15/02
Birmingham 1-1 Leeds (pen 2-4)
15/02
Grimsby Town 0-1 Wolverhampton
15/02
Oxford United 0-1 Sunderland
Stoke City 1-2 Fulham
15/02
Arsenal 4-0 Wigan
