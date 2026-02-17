📅KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY

🏆 AFC Champions League Elite – Lượt trận thứ 8

Ngày Giờ Trận đấu
16/02/2026 23:00 Al Sharjah 1-2 Nasaf Qarshi
16/02/2026 23:00 Al-Ahli 4-3 Shabab Al Ahli
17/02/2026 01:15 Al Hilal 2-1 Al-Wahda
17/02/2026 01:15 Al Shorta 3-2 Al Duhail
17/02/2026 17:00 FC Seoul vs Sanfrecce FC
17/02/2026 17:00 Machida Zelvia vs Chengdu FC
17/02/2026 19:15 Buriram Utd vs Shanghai Shenhua
17/02/2026 19:15 JDT vs Vissel Kobe
17/02/2026 23:00 Al Gharafa vs Tractor
17/02/2026 23:00 Al Sadd vs Al-Ittihad

🏆 AFC Champions League Two - Vòng 1/8

Ngày Giờ Trận đấu
17/02/2026 23:00 Al-Wasl vs Al Zawraa

🏆 FA Cup

Ngày Giờ Trận đấu
17/02/2026 02:30 Macclesfield Town 0-1 Brentford

🏆 Serie A – Vòng 25

Ngày Giờ Trận đấu
17/02/2026 02:45 Cagliari 0-2 Lecce

🏆 La Liga – Vòng 24

Ngày Giờ Trận đấu
17/02/2026 03:00 Girona 2-1 Barcelona