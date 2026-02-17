Kết quả bóng đá hôm nay 17/2 - Mùng 1 Tết
Kết quả bóng đá hôm nay 17/2/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
📅KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
🏆 AFC Champions League Elite – Lượt trận thứ 8
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|16/02/2026
|23:00
|Al Sharjah 1-2 Nasaf Qarshi
|16/02/2026
|23:00
|Al-Ahli 4-3 Shabab Al Ahli
|17/02/2026
|01:15
|Al Hilal 2-1 Al-Wahda
|17/02/2026
|01:15
|Al Shorta 3-2 Al Duhail
|17/02/2026
|17:00
|FC Seoul vs Sanfrecce FC
|17/02/2026
|17:00
|Machida Zelvia vs Chengdu FC
|17/02/2026
|19:15
|Buriram Utd vs Shanghai Shenhua
|17/02/2026
|19:15
|JDT vs Vissel Kobe
|17/02/2026
|23:00
|Al Gharafa vs Tractor
|17/02/2026
|23:00
|Al Sadd vs Al-Ittihad
🏆 AFC Champions League Two - Vòng 1/8
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|17/02/2026
|23:00
|Al-Wasl vs Al Zawraa
🏆 FA Cup
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|17/02/2026
|02:30
|Macclesfield Town 0-1 Brentford
🏆 Serie A – Vòng 25
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|17/02/2026
|02:45
|Cagliari 0-2 Lecce
🏆 La Liga – Vòng 24
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|17/02/2026
|03:00
|Girona 2-1 Barcelona
