Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

02/12
03:00

 Rayo Vallecano 1-1 Valencia

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

02/12
02:45

 Bologna 1-3 Cremonese

ON FOOTBALL

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 17

02/12
01:00

 Brondby 1-3 Fredericia

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 12

02/12
03:15

 Arouca 0-4 Braga

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 14

02/12
00:00

 Samsunspor 1-1 Alanyaspor

 Fenerbahce 1-1 Galatasaray

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 14

01/12
23:30

 Sochi 0-0 Makhachkala

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17

02/12
03:00

 Birmingham City 2-1 Watford

VĐQG ARGENTINA 2025 – VÒNG PLAY OFF

02/12
03:00

 Barracas Central 0-2 Gimnasia La Plata

02/12
07:30

 Racing Club - Tigre