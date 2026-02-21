LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

21/02  

03:00

Bilbao 2-1 Elche

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 25

21/02  
02:45

Sassuolo 3-0 Verona

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 22

21/02  
02:30

Mainz 1-1 Hamburg SV

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 22

21/02  
02:45

Brestois 2-0 Marseill

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 23

21/02 
 02:00

Fortuna Sittard 2-1 SBV Excelsior

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 20

07/02 
 01:00

Nordsjaelland 3-3 Vejle BK

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32

21/02  
03:00

Blackburn Rovers 1-0 Preston North End