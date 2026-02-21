Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
|
21/02
03:00
|
Bilbao 2-1 Elche
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 25
|
21/02
|
Sassuolo 3-0 Verona
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 22
|
21/02
|
Mainz 1-1 Hamburg SV
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 22
|
21/02
|
Brestois 2-0 Marseill
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 23
|
21/02
|
Fortuna Sittard 2-1 SBV Excelsior
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 20
|
07/02
|
Nordsjaelland 3-3 Vejle BK
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
21/02
|
Blackburn Rovers 1-0 Preston North End
