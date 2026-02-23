|
KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 27
|
22/02
|
Crystal Palace 1-0 Wolverhampton
|
FPT PLAY
|
Nottingham 0-1 Liverpool
|
FPT PLAY
|
Sunderland 1-3 Fulham
|
FPT PLAY
|
22/02
|
Tottenham 1-4 Arsenal
|
FPT PLAY
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 26
|
22/02
|
Genoa 3-0 Torino
|
ON FOOTBALL
|
22/02
|
Atalanta 2-1 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
23/02
|
AC Milan - Parma
|
ON FOOTBALL
|
23/02
|
AS Roma - Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25
|
22/02
|
Getafe 0-1 Sevilla
|
SCTV 15
|
22/02
|
Barcelona 3-0 Levante
|
SCTV 15
|
23/02
|
Celta Vigo - Mallorca
|
SCTV 15
|
23/02
|
Villarreal - Valencia
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 23
|
22/02
|
Freiburg 2-1 Monchengladbach
|
TV360
|
22/02
|
St. Pauli 2-1 Werder Bremen
|
TV360
|
23/02
|
Heidenheim 1846 - VfB Stuttgart
|
TV360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 23
|
22/02
|
Auxerre 0-3 Stade Rennais
|
ON SPORTS NEWS
|
22/02
|
Nice 3-3 Lorient
|
ON SPORTS
|
Nantes 2-0 Le Havre
|
ON SPORTS+
|
Angers 0-1 Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
23/02
|
Strasbourg - Lyon
|
ON SPORTS NEWS
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn