Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY - GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 21

02/05

18:00

PVF-CAND 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

02/05

18:00

Hải Phòng 0-2 Công an Hà Nội

FPT Play, TV360+9, MyTV

02/05

18:00

Becamex TPHCM  1-1 Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35

02/05

21:00

Brentford 3-0 West Ham

FPT Play

Newcastle 3-1 Brighton

FPT Play

Wolverhampton 1-1 Sunderland

FPT Play

02/05

23:30

Arsenal 3-0 Fulham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34

02/05

19:00

Villarreal 5-1 Levante

ON FOOTBALL

02/05

21:15

Valencia 0-2 Atletico Madrid

ON FOOTBALL

02/05

23:30

Alaves 2-4 Athletic Bilbao

ON FOOTBALL

03/05

02:00

Osasuna - Barcelona

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35

02/05

20:00

Udinese 2-0 Torino

02/05

23:00

Como 0-0 Napoli

03/05

01:45

Atalanta - Genoa

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 32

02/05

20:30

Hoffenheim 3-3 Stuttgart

TV 360

Bayern Munich 3-3 Heidenheim

TV 360

Werder Bremen 1-3 Augsburg

TV 360

Union Berlin 2-2 FC Koln

TV 360

Eintracht Frankfurt 1-2 Hamburg

TV 360

02/05

23:30

Leverkusen 4-1 RB Leipzig

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 32

02/05

20:00

Nantes 3-0 Marseille

ON SPORTS +

02/05

22:00

PSG 2-2 Lorient

ON SPORTS +

03/05

00:00

Metz - AS Monaco

ON SPORTS +

03/05

02:05

OGC Nice - RC Lens

ON SPORTS +