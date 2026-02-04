Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK FUSAL CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT

03/02

13:00

Iran 7-4 Uzbekistan

TV360

03/02

15:00

Thái Lan 2-4 Iraq

TV360

03/02

17:00

Nhật Bản 6-0 Afghanistan

TV360

03/02

19:00

Việt Nam 2-3 Indonesia

VTV2, VTV7, TV360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

04/02

02:45

Bologna 0-3 AC Milan

ON FOOTBALL

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT

04/02

03:00

Arsenal 1-0 Chelsea

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – TỨ KẾT

04/02

03:00

Albacete 1-2 Barcelona

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT

04/02

02:45

Leverkusen 3-0 St. Pauli

CÚP QG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/8

04/02

02:30

Reims 3-0 Le Mans

04/02

03:10

Marseille 3-0 Rennes

CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – TỨ KẾT

04/02

02:00

AZ Alkmaar 2-1 Twente

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 26

04/02

02:45

Hull 0-0 Watford

Portsmouth - Ipswich

 Hoãn

Sheffield Utd 3-1 Oxford Utd

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 20

03/02

22:40

Damac 0-0 Al Kholood

04/02

00:30

Al Ettifaq 1-0 Al Taawoun

Al Khaleej 0-1 Al Qadsiah

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 3

04/02

05:00

Banfield - Estudiantes Rio

04/02

07:15

Ind. Rivadavia - Sarmiento

Instituto - Lanus