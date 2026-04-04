Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 30

04/04  
02:00

Rayo Vallecano 1-0 Elche

SCTV 15

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 28

04/04  
01:45

PSG 3-1 Toulouse

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 28

03/04  
21:30

Gil Vicente 3-0 AVS Futebol SAD

04/04  
00:00

Guimaraes Vitoria 5-0 Tondela

04/04 
 02:30

Sporting Lisbon 4-2 Santa Clara

VĐQG BỈ 2025/26 – PLAY OFF

04/04  
01:45

Royal Antwerp 1-2 Racing Genk

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 40

03/04  
18:30

Middlesbrough 1-2 Millwall

03/04  
21:00

Stoke 2-0 Sheffield Wed

Oxford Utd 1-1 Hull

Sheffield Utd 3-3 Swansea

Leicester 2-2 Preston

Norwich 1-1 Portsmouth

West Brom 2-2 Wrexham

QPR - Watford

Birmingham 0-1 Blackburn

Charlton 1-2 Bristol City

04/04  
02:00

Coventry 3-2 Derby

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 13

04/04  
01:00

Gimnasia Mendoza 3-2 Velez Sarsfield

04/04 
 03:15

Club Atletico Union 2-0 Deportivo Riestra

04/04  
05:30

San Lorenzo - Estudiantes La Plata

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 23

03/04  
15:35

Adelaide Utd 1-1 Auckland

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 27

03/04  
23:00

Al Kholood 2-2 Al Khaleej

03/04  
23:15

Al Ittihad 1-0 Al Hazm

04/04 
 01:00

Al Nassr 5-2 Al Najma

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 17

04/04

18:00

Hải Phòng 1-0 Hà Nội FC

FPT Play, TV360+11

04/04

18:00

PVF-CAND 1-1 Becamex TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

04/04

19:15

Công an Hà Nội 5-1 SHB Đà Nẵng

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

CÚP FA ANH 2025/26 – TỨ KẾT

04/04

18:45

Manchester City 4-0 Liverpool

04/04

23:15

Chelsea 7-0 Port Vale

05/04

02:00

Southampton 2-1 Arsenal

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 30

04/04

19:00

Sociedad 2-0 Levante

ON FOOTBALL

04/04

21:15

Mallorca 2-1 Real Madrid

ON FOOTBALL

04/04

23:30

Real Betis 0-0 Espanyol

ON FOOTBALL

05/04

02:00

Atletico Madrid 1-2 Barcelona

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 31

04/04

20:00

Sassuolo 2-1 Cagliari

ON SPORTS +

04/04

23:00

Verona 0-1 Fiorentina

ON SPORTS +

05/04

01:45

Lazio 1-1 Parma

ON SPORTS +

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 28

04/04

20:30

Freiburg 2-3 Bayern Munich

TV 360

Hamburg 1-1 Augsburg

TV 360

Hoffenheim 1-2 Mainz

TV 360

Leverkusen 5-3 Wolfsburg

TV 360

M’gladbach 2-2 Heidenheim

TV 360

Werder Bremen 1-2 RB Leipzig

TV 360

04/04

23:30

Stuttgart 0-2 Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 28

04/04

22:00

Strasbourg 3-1 Nice

ON SPORTS NEWS

05/04

00:00

Brest 3-4 Rennes

ON SPORTS NEWS

05/04

02:05

Lille 3-0 Lens

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

05/04

06:30

Inter Miami - Austin

New York City - St Louis City

New York RB - Cincinnati

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 27

04/04

23:15

Al Ahli 3-0 Damac

04/04

23:30

NEOM 1-0 Al Feiha

05/04

01:00

Al Hilal 2-2 Al Taawoun