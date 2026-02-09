Kết quả bóng đá hôm nay 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 13

08/02
19:15

Thể Công Viettel 1-4 SLNA

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

08/02
19:15

Công An TPHCM 1-2 Thanh Hóa

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 25

08/02
21:00

 Brighton 0-1 Crystal Palace

FPT Play

08/02
23:30

 Liverpool 1-2 Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

08/02
20:00

 Alaves 0-2 Getafe

SCTV 15

08/02
22:15

 Ath.Bilbao 4-2 Levante

SCTV 15

09/02
00:30

 Atl. Madrid - Real Betis

SCTV 22

09/02
03:00

 Valencia - Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

08/02
18:30

 Bologna 0-1 Parma

ON FOOTBALL

08/02
21:00

 Lecce 2-1 Udinese

ON FOOTBALL

09/02
00:00

 Sassuolo 0-5 Inter Milan

ON FOOTBALL

09/02
02:45

 Juventus - Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 21

08/02
21:30

 Cologne 1-2 RB Leipzig

TV 360

08/02
23:30

 Bayern Munich 5-1 Hoffenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 21

08/02
21:00

 Nice 0-0 Monaco

ON SPORTS NEWS

08/02
23:15

 Le Havre 2-1 Strasbourg

ON SPORTS+

AJ Auxerre 0-0 Paris

ON SPORTS

 Angers 1-0 Toulouse

ON SPORTS NEWS

09/02
02:45

 PSG - Marseille

ON SPORTS NEWS