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Đội hình ra sân
Indonesia: Nadeo; Sandy Walsh, Ridho, Dony Tri, Pattynama; Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner; Klok, Beckham, Baker.
Campuchia: Kimhuy, Chea Sokmeng, Hikaru Mizuno, Ouk Savann, Samuel Bong, Yudai Ogawa, Yem Devit, Alisher Mirzaev, Sieng Chanthea, Sos Souhana, Sa Ty.
Bàn thắng: Baker 6', 15', 56', Walsh 24', Raven 86' - Nadeo 48' (phản lưới)
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86'
Bàn thắng (5-1, Raven): Hậu vệ Campuchia phá bóng bất cẩn, tạo điều kiện để tiền đạo vào sân thay người Raven dễ dàng đá vào lưới trống, ghi bàn thứ 5 cho Indonesia.
80'
Thom Haye xứng đáng là ông chủ nơi tuyến giữa Indonesia. Không chỉ điều phối và chuyền bóng tốt, Haye còn mạnh dạn sút xa để tìm bàn thắng cho riêng mình.
71'
Indonesia giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn Campuchia.
63'
Lại là Thom Haye thực hiện cú tạt sớm để Ramdani xâm nhập vòng cấm đánh đầu cực kỳ nguy hiểm.
56'
Bàn thắng (4-1, Mitchell Baker): Thom Haye tạt vào chính xác cho Mitchell Baker đánh đầu thoải mái nâng tỷ số lên 4-1.
Tiền đạo 19 tuổi sinh ra ở Australia có hat-trick đầu tiên tại ASEAN Cup 2026. Ngay sau khi ghi bàn, Baker rời sân nhường chỗ cho Raven.
53'
Egy Maulana có cơ hội tuyệt vời trong khu cấm địa nhưng cú đá cuối cùng bị Hul Kimhuy cản phá dội cột dọc bật ra.
48'
Bàn thắng (3-1, Nadeo phản lưới): Từ tình huống dàn xếp phạt góc bên cánh trái, Chea Sokmeng tạt thẳng vào gôn khiến thủ môn Nadeo cản phá lúng túng, bóng dội cột dọc bật lại vào người anh bay vào lưới.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 3 phút bù giờ.
41'
Thom Haye bất ngờ nã rocket từ khoảng cách gần 30m, bóng bay sạt cột dọc cực kỳ nguy hiểm.
35'
Mitchell Baker bị choáng vùng đầu, sau tình huống va chạm mạnh với thủ môn Hul Kimhuy.
31'
Các cầu thủ Campuchia đang bị ngợp trước sức mạnh của đội chủ nhà. Họ gần như chỉ đuổi theo trái bóng và phòng ngự bên phần sân nhà.
24'
Bàn thắng (3-0, Sandy Walsh): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, tiền vệ Sandy Walsh bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Campuchia.
19'
Khung thành Campuchia chao đảo trước những pha tấn công dồn dập của chủ nhà. Sandy Walsh vừa xâm nhập vòng cấm rồi sút chéo góc dội cột dọc bật ra.
15'
Bàn thắng (2-0, Mitchell Baker): Bắt nguồn từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Eliano căng ngang dọn cỗ để Baker đệm cận thành tung lưới Campuchia.
Màn ra mắt như mơ tại ASEAN Cup của chàng tiền đạo 19 tuổi cao 1m96 bên phía Indonesia.
11'
Sau bàn thắng sớm, Indonesia tiếp tục dồn ép đối thủ. Beckham Putra vừa nã đại bác ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Hul Kimhuy phải trổ tài.
6'
Bàn thắng (1-0, Mitchell Baker): Từ quả đá phạt của Thom Haye, tiền đạo cao gần 2 mét của Indonesia - Mitchell Baker bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà.
4'
Indonesia nhanh chóng xác lập thế trận lấn lướt. Ogawa bên phía Campuchia vừa phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
20h30
Trận đấu bắt đầu.