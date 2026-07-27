Video Singapore mở tỷ số vào lưới của Timor Leste (nguồn FPT Play)

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Singapore khởi đầu lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Timor Leste. Dù được đánh giá vượt trội và kiểm soát bóng phần lớn trận đấu, đội chủ nhà phải đối mặt với hàng phòng ngự chơi kỷ luật và quyết tâm của Timor Leste trong hiệp một.

Singapore chỉ thắng nhẹ Timor Leste - Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Ngay từ những phút đầu, Singapore liên tục dồn ép đối thủ. Tiền đạo Ilhan Fandi có pha đánh đầu tung lưới Timor Leste ở phút 30 nhưng không được công nhận vì việt vị. Cuối cùng, anh khai thông thế bế tắc ở phút 41 bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ đường tạt bên cánh trái, giúp Singapore dẫn trước 1-0 khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Singapore duy trì sức ép. Phút 56, từ quả tạt chuẩn xác của Nakamura, Song Ui Young băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thắng, đội chủ nhà chơi thanh thoát, kiểm soát thế trận và bảo toàn thành quả, trong khi Timor Leste không tạo được cơ hội rõ rệt để gỡ hòa.

Chiến thắng giúp Singapore toàn thắng 2 trận mở màn, tạm chiếm ngôi đầu bảng A và tạo đà tâm lý thuận lợi trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình vào ngày 31/7 tới.

Ghi bàn: Ilhan Fandi (41'), Song Ul Young (56')

Đội hình ra sân:

Singapore: Mahbud, Stewart, Harun, Fandi Irfan, Song Ul Young, Nakamura, Shahiran, Glenn Kweh, Ilhan Fandi, Lionel Tan, Irfan Fandi

Timor Leste: Dylan Jose Niski, Jackson Pereira, Eric Tomas T. Silva, Luis Figo Pereira Ribeiro, Claudio Gomes Osorio, Joao Rangel, Zenivio Mota, Xavi Arrarte, Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia