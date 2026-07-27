Video Singapore mở tỷ số vào lưới của Timor Leste (nguồn FPT Play)
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Singapore khởi đầu lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Timor Leste. Dù được đánh giá vượt trội và kiểm soát bóng phần lớn trận đấu, đội chủ nhà phải đối mặt với hàng phòng ngự chơi kỷ luật và quyết tâm của Timor Leste trong hiệp một.
Ngay từ những phút đầu, Singapore liên tục dồn ép đối thủ. Tiền đạo Ilhan Fandi có pha đánh đầu tung lưới Timor Leste ở phút 30 nhưng không được công nhận vì việt vị. Cuối cùng, anh khai thông thế bế tắc ở phút 41 bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ đường tạt bên cánh trái, giúp Singapore dẫn trước 1-0 khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, Singapore duy trì sức ép. Phút 56, từ quả tạt chuẩn xác của Nakamura, Song Ui Young băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thắng, đội chủ nhà chơi thanh thoát, kiểm soát thế trận và bảo toàn thành quả, trong khi Timor Leste không tạo được cơ hội rõ rệt để gỡ hòa.
Chiến thắng giúp Singapore toàn thắng 2 trận mở màn, tạm chiếm ngôi đầu bảng A và tạo đà tâm lý thuận lợi trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình vào ngày 31/7 tới.
Ghi bàn: Ilhan Fandi (41'), Song Ul Young (56')
Đội hình ra sân:
Singapore: Mahbud, Stewart, Harun, Fandi Irfan, Song Ul Young, Nakamura, Shahiran, Glenn Kweh, Ilhan Fandi, Lionel Tan, Irfan Fandi
Timor Leste: Dylan Jose Niski, Jackson Pereira, Eric Tomas T. Silva, Luis Figo Pereira Ribeiro, Claudio Gomes Osorio, Joao Rangel, Zenivio Mota, Xavi Arrarte, Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dành cho Singapore trước Timor Leste. Kết quả này giúp đội bóng đảo quốc sư tử có được 6 điểm và chiếm ngôi đầu bảng A trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
87'
Singapore không quá mặn mà trong việc tấn công ghi thêm bàn thắng, trong khi Timor Leste cũng không có được cơ hội để dứt điểm về phía khung thành của Mahbud.
81'
Việc Singapore rút dần các trụ cột ra nghỉ tạo điều kiện để các cầu thủ Timor Leste có nhiều cơ hội để triển khai bóng lên phía trên.
72'
Singapore vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, trong khi các cầu thủ Timor Leste suy giảm thể lực đáng kể nên không thể duy trì khả năng pressing liên tục.
65'
Sau khi có bàn nhân đôi cách biệt, Singapore chơi tấn công không quá dồn dập. Điều đó cho thấy đội bóng đảo quốc sư tử muốn giữ sức cho chuyến làm khách trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình vào ngày 31/7 tới.
56'
Song Ul Young nhân đôi cách biệt cho Singapore
Kịch bản của bàn mở tỷ số được Singapore lặp lại, lần này Stewart là người tạt bóng từ cánh trái vào để Song Ul Young đánh đầu tung lưới Timor Leste lần thứ hai.
48'
Chỉ trong hai phút, hai anh em nhà Fandi thi nhau đe dọa khung thành của Timor Leste.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp một
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Singapore.
45'+2
Vẫn là Ilhan Fandi đi bóng càn lướt khiến hàng thủ Timor Leste chao đảo để đồng đội dứt điểm đưa bóng chạm chân cầu thủ áo trắng làm đổi hướng. May cho đội khách khi trái bóng đi ra ngoài khung thành.
41'
Ilhan Fandi mở tỷ số cho Singapore
Đón quả tạt của đồng đội từ cánh trái vào vòng cấm, Ilhan Fandi đánh đầu dũng mãnh tung lưới Timor Leste.
37'
Khác với trận đấu gặp ĐT Việt Nam, các cầu thủ Timor Leste thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác và đang ra nhiều khó khăn cho chủ nhà Singapore.
30'
Chủ nhà Singapore ăn mừng hụt
Từ tình huống treo bóng của đồng đội bên cánh phải về phía cột xa, Ilhan Fandi đánh đầu quyết đoán tung lưới Timor Leste. Trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR lập tức vào cuộc xác định bàn thắng không hợp lệ.
27'
Các vị khách áo trắng vẫn đang tổ chức phòng ngự kín kẽ trước sức ép không quá lớn của Singapore.
23'
Nửa đầu thời gian thi đấu của hiệp một mà các cầu thủ Singapore vẫn chưa có được một pha dứt điểm trúng khung thành Timor Leste.
15'
Đội bóng đảo quốc sư tử đang loay hoay tìm đường vào khung thành của Timor Leste. Đội bóng áo đỏ thậm chí chưa có được pha dứt điểm trúng đích nào kể từ đầu trận.
9'
Tiền đạo Irfan Fandi đột nhập vòng cấm và bị ngã sau pha tác động của Niski, tuy nhiên trọng tài xác định thủ môn của Timor Leste đã chạm tay vào bóng trước.
5'
Chủ nhà Singapore nhập cuộc chủ động trong khi các cầu thủ Timor Leste cũng cho thấy sự tự tin và quyết tâm.
18h00
Trọng tài chính người Qatar thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, chủ nhà Singapore mặc trang phục màu đỏ, trong khi các cầu thủ Timor Leste ra sân với trang phục màu trắng.
16h15
Singapore được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và phong độ ổn định, trong khi Timor Leste với lực lượng trẻ sẽ dựa vào tinh thần chiến đấu, kỷ luật và nỗ lực để tạo bất ngờ.
Singapore sẽ kiểm soát bóng, triển khai tấn công đa dạng và khai thác các mũi nhọn nguy hiểm từ biên và trung lộ. Ngược lại, Timor-Leste sẽ tập trung phòng ngự chặt, tận dụng sai lầm của đối phương và phản công nhanh nhằm tìm cơ hội ghi bàn.
Chiến thắng mở màn sẽ giúp Singapore tăng cơ hội để cạnh tranh tại bảng A, cùng với tuyển Việt Nam và Indonesia. Trong khi đó, Timor Leste nếu có điểm sẽ tạo đà tâm lý tích cực cho các trận sau. Với sự vượt trội về lực lượng và kinh nghiệm, Singapore vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng Timor Leste hoàn toàn có thể gây ra khó khăn nếu khai thác tốt các pha phản công.
Trận đấu được kỳ vọng sẽ là màn so tài cân bằng, quyết liệt, mở đầu cho hành trình cạnh tranh ngôi đầu bảng AFF Cup 2026.