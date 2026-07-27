20h30 ngày 27/7, sân Pakansari:

ASEAN Cup 2026 là giải đấu chính thức đầu tiên của John Herdman trên cương vị thuyền trưởng tuyển Indonesia.

Dù khẳng định mục tiêu lớn nhất vẫn là giành vé dự World Cup và vươn tầm châu Á, chiến lược gia người Anh hiểu rằng một màn trình diễn thành công ở sân chơi Đông Nam Á sẽ tạo nền tảng quan trọng cho chặng đường phía trước.

HLV Herdman ra mắt Indonesia ở giải đấu chính thức. Ảnh: Kompas

Indonesia rơi vào bảng A cùng ĐKVĐ Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Trong số này, Việt Nam được xem là đối thủ lớn nhất trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A. Dưới sự dẫn dắt của Kim Sang Sik, đội tuyển áo đỏ sở hữu bộ khung ổn định, vừa vô địch ASEAN Cup 2024, đồng thời còn bổ sung thêm các cầu thủ nhập tịch để tăng sức mạnh.

Trong trận ra quân trên sân nhà, đối thủ Campuchia mà Indonesia đối mặt cũng đẩy mạnh chính sách nhập tịch nhằm nâng cao chất lượng đội hình.

Bản thân Herdman thừa nhận rất háo hức trước cơ hội đối đầu với những đối thủ mạnh và coi đây là phép thử cần thiết để đánh giá năng lực của “Garuda”.

Bên cạnh việc lần đầu trải nghiệm bầu không khí ASEAN Cup, cựu HLV trưởng đội tuyển Canada cũng được chờ đợi về khả năng xây dựng lối chơi đẹp cho đội tuyển giữ kỷ lục 6 lần thua chung kết.

Trong thời gian qua, Indonesia mới chỉ trải qua những trận đấu giao hữu. Vì thế, dấu ấn thực sự của ông Herdman vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Đội hình Indonesia có nhiều gương mặt còn rất trẻ. Ảnh: Bali United

Một trong những vấn đề mà Herdman đối mặt là áp lực phải biến Indonesia từ “ông vua về nhì” thành nhà vô địch.

“Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền tham dự World Cup. Sau đó là đủ sức cạnh tranh ở cấp độ AFC. Vì thế, ASEAN Cup là cơ hội để cả đội cùng phát triển”, nhà cầm quân 51 tuổi tự giảm sức ép cho bản thân và các học trò.

Indonesia bước vào sự kiện kỷ niệm 30 năm giải vô địch Đông Nam Á với việc thiếu vắng rất nhiều cầu thủ nhập tịch.

Thủ môn Emil Audero, trung vệ Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On hay chân sút hàng đầu Ole Romeny không được CLB chủ quản cho phép thi đấu. Đội trưởng Jay Idzes chấn thương, còn Dean James không đủ thể lực.

Dù vậy, Indonesia vẫn trội hơn so với Campuchia. “Garuda” tự tin giành 3 điểm để lên tinh thần cho hành trình tìm kiếm danh hiệu ASEAN Cup.

Đội hình dự kiến:

Indonesia: Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Rizky Ridho, Muhammad Ferarri; Asnawi Mangkualam, Thom Haye, Jenner, Pattynama; Marselino, Oratmangoen; Egy Maulana.

Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Phat Sokha; Ogawa, Iago Bento, Mirzaev; Sieng Chanthea, Coulibaly, Sa Ty.

Dự đoán: Indonesia thắng 3-1.