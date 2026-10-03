Đội chủ nhà Hồng Kông (Trung Quốc) đánh bại Campuchia với tỷ số 2-0, qua đó đoạt chức vô địch FIFA ASEAN CUP 2026 Division 2.

Video bàn thắng Hong Kong (TQ) 2-0 Campuchia:

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ĐT Hồng Kông (TQ) vượt qua Campuchia với tỷ số 2-0 trong trận đấu thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 sau màn trình diễn đầy thực dụng. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, liên tục khai thác hai hành lang cánh và tạo ra sức ép về phía khung thành đối thủ.

Ngay phút thứ 6, Everton Camargo có cơ hội nguy hiểm khi thoát xuống bên cánh phải rồi dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Campuchia kịp thời cản phá. Đội khách cũng đáp trả với cú sút xa của Chanthea ở phút 17 nhưng không gây nhiều khó khăn.

ĐT Hồng Kông (TQ) giành chức vô địch hạng 2 FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: Asean Football

Sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, Hồng Kông (TQ) cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 41. Từ pha phối hợp giữa Tsui Wang Kit và Sun Ming Him, Matthew Orr nhận bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút chìm chính xác, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, Hồng Kông (TQ) tiếp tục duy trì thế trận tốt và được hưởng phạt đền ở phút 54 sau tình huống Chan Siu Kwan bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Everton Camargo bình tĩnh đánh lừa thủ môn Campuchia, nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút còn lại, Campuchia nỗ lực tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt nhưng thiếu sự chính xác trong các pha xử lý cuối cùng. Hav Soknet đánh đầu chệch cột dọc, trong khi Sa Ty bỏ lỡ cơ hội đối mặt đáng tiếc.

Chung cuộc, Hồng Kông (TQ) giành chiến thắng 2-0, qua đó giành chức vô địch Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026.

Ghi bàn: Orr 41', Camargo 58' (pen)

Đội hình xuất phát:

Hong Kong (TQ): Pong Cheuk Hei, Tsui Wang Kit, Dudu, Gerbig, Yue Tze Nam, Sun Ming Him, Camargo, Wu Chun Ming, Chan Siu Kwan Philip, Orr, Tan Chun Lok.

Campuchia: Keo Soksela, Kriya Sareth, Rotana Sor, Takaki Ose, Meng Chheng, Nhean Sosidan, Samuel Bong, Ogawa, Nieto, Sieng Chanthea, Iago Bento.