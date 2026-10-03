Hai trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam vs Malaysia, Thái Lan vs Indonesia có thể tạo ra biến động lớn của khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau khi lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam vẫn còn một mục tiêu quan trọng ở trận tranh hạng ba với Malaysia: bảo vệ vị trí trong top 100 FIFA và mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách với Thái Lan trong cuộc đua ngôi đầu Đông Nam Á.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng hạng 99 thế giới, trong khi Thái Lan xếp trên với vị trí khoảng hạng 93 FIFA. Trận thua bất ngờ 1-2 trước Philippines khiến họ bị trừ -6,57 điểm. Khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan không quá lớn và những trận đấu thuộc FIFA Days với hệ số quan trọng có thể tạo ra những thay đổi đáng kể.

Tuyển Việt Nam có cơ hội áp sát Thái Lan trên BXH FIFA - Ảnh: V.A

Nếu đánh bại Malaysia, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ được cộng thêm khoảng 2-3 điểm FIFA. Số điểm này tuy không quá lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik củng cố vị trí trong top 100 và tiếp tục bám đuổi Thái Lan.

Trong trường hợp Thái Lan tiếp tục thất bại trước Indonesia ở chung kết, khoảng cách giữa hai đội sẽ được thu hẹp đáng kể, mở ra cơ hội để "Những chiến binh Sao vàng" hướng tới vị trí số một Đông Nam Á.

Ngược lại, nếu nhận thất bại trước Malaysia, Việt Nam có thể bị trừ khoảng 4-5 điểm FIFA. Đây là kịch bản bất lợi bởi Malaysia hiện đứng thấp hơn khá nhiều trên bảng xếp hạng. Một trận thua trước đối thủ kém thứ hạng có thể khiến Việt Nam văng khỏi top 100 thế giới và ảnh hưởng tới vị thế trong khu vực.

Với Malaysia, đội bóng này lại đứng trước cơ hội tạo cú bứt phá. Nếu thắng Việt Nam, “Hổ vàng” có thể được cộng khoảng 4-5 điểm FIFA, nhờ đánh bại đội tuyển có thứ hạng cao hơn. Ngược lại, thất bại chỉ khiến Malaysia mất khoảng 2 điểm, do họ đang ở vị trí thấp hơn.

ĐT Thái Lan nguy cơ tụt dần khỏi top 100 nếu thua tiếp Indonesia - Ảnh: FAT

Bên cạnh cuộc đua giữa Việt Nam và Malaysia, trận chung kết giữa Thái Lan và Indonesia cũng tác động lớn tới thứ hạng khu vực. Nếu Thái Lan thất bại, “Voi chiến” có thể tiếp tục bị trừ khoảng 5,5-6,5 điểm, sau trận thua Philippines trước đó. Khi cộng dồn, Thái Lan có nguy cơ mất hơn 11 điểm FIFA, tạo điều kiện để Việt Nam rút ngắn khoảng cách, thậm chí cạnh tranh vị trí số một Đông Nam Á.

Vì vậy, trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ quyết định tấm huy chương, mà còn là cuộc chiến quan trọng cho vị thế bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

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