Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng với cú đúp, nâng thành tích sự nghiệp lên 936 bàn thắng, trong khi Luis Suarez có hai kiến tạo giúp Inter Miami đánh bại Atlanta United 3-1.

Inter Miami tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại MLS khi đánh bại Atlanta United 3-1 ngay trên sân khách. Lionel Messi trở thành tâm điểm với cú đúp bàn thắng, trong khi Luis Suarez cũng tỏa sáng bằng hai pha kiến tạo.

Dù phải thi đấu xa nhà, Inter Miami nhập cuộc tự tin và chủ động kiểm soát thế trận. Với Messi và Suarez trên hàng công, đội khách liên tục tạo ra những tình huống phối hợp nguy hiểm.

Messi duy trì phong độ ấn tượng - Ảnh: IM

Phút 45, Germán Berterame khai thông thế bế tắc, giúp Inter Miami bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Lionel Messi bắt đầu màn trình diễn bùng nổ. Phút 56, siêu sao người Argentina ghi bàn nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Suarez.

Chỉ bốn phút sau, bộ đôi Nam Mỹ tiếp tục phối hợp ăn ý. Suarez có thêm một pha kiến tạo để Messi hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Miami.

Đến phút 89, Fafa Picault thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn danh dự cho Atlanta United.

Thống kê cho thấy Inter Miami kiểm soát bóng 59%, thực hiện 554 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 89%. Đội khách tung ra 6 cú sút nhưng có tới 5 lần trúng đích, thể hiện hiệu quả tấn công vượt trội.

Đáng chú ý, cú đúp giúp Messi nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 936 bàn, chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 64 pha lập công. Chiến thắng 3-1 cũng đánh dấu trận thắng thứ ba liên tiếp của Inter Miami tại MLS.