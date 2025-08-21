Tâm điểm của trận đấu chính là Luis Suarez, người đã lập cú đúp ngoạn mục để đưa đội bóng của HLV Javier Mascherano đi tiếp trong bối cảnh "nhạc trưởng" Leo Messi vắng mặt vì chấn thương.

Lionel Messi vắng mặt trong đội hình của Inter Miami - Ảnh: IM

Tigres nhập cuộc đầy quyết tâm, dồn ép và tìm cách phá vỡ hàng thủ Inter Miami. Tuy nhiên, đội khách không tận dụng được cơ hội, trong khi Inter Miami dần lấy lại nhịp chơi, chủ động triển khai bóng ở hai biên.

Bước ngoặt đến ở phút 22, khi Suarez lạnh lùng sút phạt đền thành công, mở tỷ số và khiến bầu không khí trên khán đài bùng nổ. Lợi thế sớm giúp đại diện MLS chơi hứng khởi, khép lại hiệp một với lợi thế 1-0.

Inter Miami gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu vắng Messi - Ảnh: IM

Sang hiệp hai, Tigres tràn lên mạnh mẽ. Sau nhiều nỗ lực, phút 67 Angel Correa tỏa sáng, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Bàn gỡ hòa giúp Tigres hưng phấn hơn, liên tục dồn ép và tạo áp lực khủng khiếp về phía khung thành Miami.

Trong tình thế đó, thầy trò Mascherano buộc phải lùi sâu, trông chờ vào những pha phản công nhanh và sự tỏa sáng cá nhân.

Suarez trở thành người hùng của Inter Miami Ảnh: IM

Đúng vào phút 90, Inter Miami lại được hưởng phạt đền sau khi trọng tài check VAR. Suarez hoàn tất cú đúp khi hạ gục thủ môn Guzman trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 2-1 cùng tấm vé vào bán kết Leagues Cup đầy nghẹt thở.