Jose Mourinho cuối cùng cũng có thể thở phào sau khi vấp ngã trong lần trở lại Da Luz hôm thứ Ba vừa rồi trước Rio Ave.

Dù màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục, bởi Benfica của ông vẫn mang nhiều vấn đề từ thời Bruno Lage, nhưng Mourinho đã biết cách khai thác tài năng của Lukebakio và Pavlidis để giành chiến thắng 2-1 trước Gil Vicente.

Benfica đã biết chiến thắng sân nhà. Ảnh: Kapta+

Không có Barrenechea vì chấn thương, Mourinho tung ra đội hình gần như tối ưu, với Lukebakio đá chính. Cựu cầu thủ Sevilla trước đó chưa thể góp mặt từ đầu do chấn thương, nhưng giữa tuần qua anh đã có pha kiến tạo, còn trận này thì kiếm về quả phạt đền.

Pavlidis thực hiện thành công cú sút 11 mét, đó cũng là bàn thắng thứ 2 của tiền đạo người Hy Lạp trong trận.

Trước đó, Esteves thực hiện cú sút phạt thần sầu giúp Gil Vicente mở tỷ số ngay phút 11. Đúng 7 phút sau, Pavlidis ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng thủ đô Lisbon.

Benfica chỉ lóe sáng từng khoảnh khắc trong một trận đấu mà họ đã chịu rất nhiều khó khăn trước Gil Vicente – hiện tượng của giải VĐQG Bồ Đào Nha (đang đứng thứ 4).

Thậm chí, họ chỉ thoát khỏi bàn thua 2-2 ở phút 49 nhờ… 6 cm, chính là khoảng cách mà Pablo – tiền đạo số 9 của Gil Vicente – bị bắt việt vị thông qua VAR.

Cuối trận, Benfica phải căng mình chống đỡ và còn bị phạt thẻ vàng cho Richard Rios vì câu giờ quá lộ liễu khi chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt bên cánh.

Nhưng chiến thuật ấy rốt cuộc đã phát huy tác dụng: trận đấu khép lại với tỷ số 2-1, Benfica tiếp tục bám sát Porto – đội đang dẫn đầu với chỉ 1 điểm nhiều hơn, thi đấu muộn với Arouca.

“Nhìn chung, Benfica không phải là đội bóng mà chúng tôi mong muốn”, Mourinho thẳng thắn sau trận thắng.

Mourinho có dịp thở phào dù chưa hài lòng. Ảnh: Kapta+

“Người đặc biệt” phân tích: “Benfica là nơi hội tụ của nỗ lực, sự cống hiến và hy sinh. Cả đội đã kiệt sức; chuỗi 3 trận đấu liên tiếp kéo dài 3 ngày này thật sự rất mệt mỏi, và một số cầu thủ cũng vậy.

Gil Vicente là đội bóng tuyệt vời, nhưng những đội bóng này có một tuần để chuẩn bị cho các trận đấu, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho các chi tiết, những tình huống cố định bất ngờ mà chúng tôi không thể nghiên cứu.

Đây là điều tôi đã trải qua khi còn là huấn luyện viên của UD Leiria (2001 đến 2002), có một tuần để chuẩn bị cho một trận đấu và thi đấu với tinh thần mở thoải mái như Gil.

Chúng tôi không nhìn xa trông rộng. Đội có thể chơi tốt hơn, chúng tôi giành được những điểm số rất quan trọng và có tinh thần tốt, nhưng lại thiếu phẩm chất cá nhân và tập thể”.

Sau trận này, Benfica sẽ có chuyến làm khách của Chelsea ở vòng bảng Champions League (2h ngày 1/10).

Ghi bàn:

Benfica: Pavlidis 18', 26'/phạt đền.

Gil Vicente: Esteves 11'.