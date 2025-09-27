21h15 ngày 27/9, sân Metropolitano:

Diego Simeone giữ kín thông tin về trận derby Madrid trong buổi tập cuối cùng của Atletico trước khi tiếp đón Real Madrid.

Nhà cầm quân người Argentina quyết định chuyển buổi tập của đội mình từ sân tập Cerro del Espino đến Metropolitano, nơi ông che chắn các học trò khỏi những con mắt tò mò, để không tiết lộ kế hoạch của mình.

Julian Alvarez vừa ghi hat-trick quan trọng. Ảnh: EFE

Đó là một buổi tập rất nhẹ nhàng, với rất ít điều chắc chắn. Jan Oblak, Marcos Llorente, Julian Alvarez và 8 người khác.

Mùa này, phong độ của Atletico rất thất thường, sau kỳ chuyển nhượng mùa hè ồn ào với một loạt tân binh.

Những bản hợp đồng mới của Atleti hoặc chấn thương, hoặc chưa thể hòa nhập. Vì vậy, triết lý bóng đá thực dụng của Simeone – “Cholismo” – không phát huy được hiệu quả.

Atletico chỉ thắng 2 trong 6 trận vừa qua, nhận 7 bàn thua – tỷ lệ cao xét theo phong cách quen thuộc của đội và thủ môn Jan Oblak. Kết quả, đội bóng đỏ - trắng hiện đang phải đứng vị trí thứ 8 La Liga 2025/26.

Tin vui cho Simeone là Julian Alvarez hồi phục hoàn toàn và ngay lập tức bùng nổ. “La Arana” (Nhện) vừa ghi cú hat-trick quan trọng giúp Atletico thắng Rayo Vallecano 3-2 trong trận derby Madrid.

Nỗi đau của Alvarez vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Imago/Zuma

Giờ là trận derby Madrid khác quan trọng hơn. Julian Alvarez và Atletico đối đầu Real Madrid – đối thủ từng khiến họ cay đắng cách nay không lâu.

Đó là trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2024/25. Alvarez trượt chân khi sút luân lưu, VAR vào cuộc và hủy kết quả, khiến Atletico bị loại một cách tức tuổi.

Tình huống ấy đã làm thay đổi luật luân lưu của bóng đá thế giới. Hơn ai hết, Alvarez khát khao đòi nợ khi gặp lại Real Madrid tại Metropolitano.

Đòi nợ và chặn đứng mạch toàn thắng của người hàng xóm. Real Madrid vẫn chưa mất điểm nào sau 6 trận La Liga và 1 trận Champions League với Xabi Alonso.

Trong các trận vừa qua, Alonso tích cực xoay tua. Dù vậy, ở derby, ông có thể sử dụng những cầu thủ có phong độ tốt nhất từ đầu mùa.

Real Madrid có thành tích toàn thắng. Ảnh: EFE

Arda Guler tiếp tục là điểm nhấn lối chơi. Mastantuono có khả năng đá tiền đạo phải sau khi ghi bàn đầu tiên trong màu áo trắng. Vinicius cũng được cân nhắc đá chính, sau khi tìm lại niềm vui.

Jude Bellingham có thể ngồi dự bị khi thể trạng chưa tốt. Với derby và yêu cầu pressing cao của Alonso, cầu thủ đòi hỏi phải đá với 200% năng lượng.

Derby Madrid hứa hẹn là cuộc chiến khốc liệt, khi Simeone và Xabi Alonso không lạ gì nhau.

Lực lượng:

Atletico: Gimenez, Thiago Almada chấn thương; Johnny Cardoso chưa rõ khả năng thi đấu.

Real Madrid: Mendy, Rudiger, Trent Alexander-Arnold chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Atletico (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Raspadori, Julian Alvarez.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde; Mastantuono, Mbappe, Vinicius.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4

Dự đoán: 2-2.