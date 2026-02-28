Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: EPA

Một bản ghi nhớ lọt vào tay báo Guardian nêu rõ: "Do tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực, các đại sứ quán và người đứng đầu phái đoàn ngoại giao tại các nước phải kiềm chế không đưa ra các tuyên bố công khai, trả lời phỏng vấn hoặc hoạt động trên mạng xã hội có thể gây kích động dư luận trong khu vực, gây ảnh hưởng xấu đến những vấn đề chính trị nhạy cảm hoặc làm phức tạp thêm mối quan hệ của Mỹ với Iran.

Các đại sứ nên tránh mọi bình luận về các vấn đề có thể làm gia tăng căng thẳng hoặc gây nhầm lẫn về chính sách của Mỹ. Việc tuân thủ kỷ luật trong thông điệp công khai là điều cần thiết, đặc biệt vào thời điểm này".

Trong nội bộ chính quyền Mỹ, chỉ thị này được hiểu rộng rãi là một lời chỉ trích thẳng thừng nhằm vào Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee sau khi ông xuất hiện trên chương trình podcast của người từng dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson. Trong cuộc trò chuyện, ông Huckabee nói Israel có quyền theo Kinh Thánh đối với phần lớn đất đai ở Trung Đông và ông cho rằng "sẽ ổn thôi nếu Israel lấy hết tất cả".

Phát biểu của ông Huckabee đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lãnh đạo Ảrập, những người cho rằng nhận xét đó "vi phạm các chuẩn mực ngoại giao".

Mặc dù bức điện tín do Ngoại trưởng Rubio ký không nêu đích danh ông Huckabee, nhưng việc nó được gửi đến vị đại sứ này vào ngày 23/2, hai ngày sau khi những phát ngôn của ông bị lên án khắp Trung Đông, dường như không gây nghi ngờ về mục tiêu nhắm đến.

Chỉ thị của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra khi các quan chức Nhà Trắng phản ứng quan ngại về những bình luận của ông Huckabee. Họ lo diễn biến có thể làm lập trường của Iran thêm cứng rắn trước các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân nhằm tránh một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng.