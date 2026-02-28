Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|28
|18
|7
|3
|35
|61
|2
|Manchester City
|27
|17
|5
|5
|31
|56
|3
|Aston Villa
|28
|15
|6
|7
|8
|51
|4
|Manchester United
|27
|13
|9
|5
|11
|48
|5
|Chelsea
|27
|12
|9
|6
|17
|45
|6
|Liverpool
|27
|13
|6
|8
|7
|45
|7
|Brentford
|27
|12
|4
|11
|3
|40
|8
|Bournemouth
|27
|9
|11
|7
|-2
|38
|9
|Everton
|27
|10
|7
|10
|-2
|37
|10
|Fulham
|27
|11
|4
|12
|-3
|37
|11
|Newcastle
|27
|10
|6
|11
|-1
|36
|12
|Sunderland
|27
|9
|9
|9
|-5
|36
|13
|Crystal Palace
|27
|9
|8
|10
|-3
|35
|14
|Brighton
|27
|8
|10
|9
|2
|34
|15
|Leeds
|27
|7
|10
|10
|-9
|31
|16
|Tottenham
|27
|7
|8
|12
|-4
|29
|17
|Nottingham Forest
|27
|7
|6
|14
|-14
|27
|18
|West Ham
|27
|6
|7
|14
|-17
|25
|19
|Burnley
|27
|4
|7
|16
|-23
|19
|20
|Wolves
|29
|2
|7
|20
|-31
|13
- Xuống hạng
Aston Villa áp đảo phần lớn thời gian nhưng bất lực trong khâu dứt điểm, trước khi gục ngã 0-2 trước Wolverhampton ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Kết quả này đem đến tin vui cho MU ở cuộc đua top 3.
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục kết quả giải bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 28 nhanh, đầy đủ và chính xác tại đây.
MU dứ kiến có mùa hè đầy bận rộn với kế hoạch lớn ở chuyển nhượng hè 2026, chuẩn bị sang Na Uy đàm phán thương vụ ký 'thần đồng' 19 tuổi của Tromso.
Arsenal đã nhắm đến việc chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle hè tới, với mức giá 75 triệu bảng Anh.