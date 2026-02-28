Aston Villa áp đảo phần lớn thời gian nhưng bất lực trong khâu dứt điểm, trước khi gục ngã 0-2 trước Wolverhampton ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Kết quả này đem đến tin vui cho MU ở cuộc đua top 3.