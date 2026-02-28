Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Arsenal 28 18 7 3 35 61
2 Manchester City 27 17 5 5 31 56
3 Aston Villa 28 15 6 7 8 51
4 Manchester United 27 13 9 5 11 48
5 Chelsea 27 12 9 6 17 45
6 Liverpool 27 13 6 8 7 45
7 Brentford 27 12 4 11 3 40
8 Bournemouth 27 9 11 7 -2 38
9 Everton 27 10 7 10 -2 37
10 Fulham 27 11 4 12 -3 37
11 Newcastle 27 10 6 11 -1 36
12 Sunderland 27 9 9 9 -5 36
13 Crystal Palace 27 9 8 10 -3 35
14 Brighton 27 8 10 9 2 34
15 Leeds 27 7 10 10 -9 31
16 Tottenham 27 7 8 12 -4 29
17 Nottingham Forest 27 7 6 14 -14 27
18 West Ham 27 6 7 14 -17 25
19 Burnley 27 4 7 16 -23 19
20 Wolves 29 2 7 20 -31 13

  • Xuống hạng