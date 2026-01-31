HAAK5QSXcAAJifC.jpg
Arsenal giành chiến thắng giòn giã - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

Leeds: Darlow, Joe Rodon, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Gruev, Bogle, James Justin, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie, Zubimendi, Rice, Havertz, Saka, Trossard, Gyokeres.

Bàn thắng: Zubimendi 27', Darlow 38' (phản lưới), Gyokeres 69', Jesus 86'

01/02/2026 | 00:05

Kết thúc

HAAaUucXwAAqahf.jpg
Arsenal giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: P.L
31/01/2026 | 23:49

90'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

31/01/2026 | 23:48

86'

Bàn thắng (0-4, Gabriel Jesus): Đón đường chuyền từ chân Odegaard, Jesus xử lý hay trong vòng cấm, xoay người kết thúc nhằm góc xa ghi bàn thứ 4 cho Pháo thủ.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 31T164716Z_1890132673_UP1EM1V1AMRSN_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LEE ARS.jpg
Gabriel Jesus cũng lên tiếng - Ảnh: P.L
31/01/2026 | 23:37

79'

Timber tạt vào từ cánh phải cho Gabriel Jesus đánh đầu cận thành, khiến Darlow phải đấm bóng qua xà.

31/01/2026 | 23:35

76'

Vừa vào sân, Gabriel Jesus có cơ hội ghi bàn thứ 4 cho Pháo thủ nhưng quả cứa lòng đưa bóng bay sạt cột.

31/01/2026 | 23:29

69'

Bàn thắng (0-3, Gyokeres): Martinelli tạt đẹp vào từ cánh phải cho Gyokeres đá nối cận thành tung lưới Leeds.

resources_premierleague_pulselive_com 2259255357 (1).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2259255357.jpg
Gyokeres ăn mừng bàn thắng - Ảnh: P.L
31/01/2026 | 23:18

60'

HLV Arteta tung Martinelli và Odegaard vào sân thay cho Havertz cùng Madueke.

31/01/2026 | 23:10

51'

Gyokeres lẻn xuống đối mặt thủ môn nhưng pha ra chân cuối cùng bị hậu vệ Leeds chặn lại.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 31T161055Z_403079623_UP1EM1V18Y6OR_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LEE ARS.jpg
Gyokeres bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: P.L
31/01/2026 | 23:09

48'

Sang hiệp hai, Leeds đẩy cao đội hình tấn công. Strujik vừa có cơ hội từ quả phạt góc nhưng cú đánh đầu thiếu độ hiểm hóc.

31/01/2026 | 22:50

Kết thúc hiệp 1

HAAMH5vXUAABeYb.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Arsenal - Ảnh: AFC
31/01/2026 | 22:41

38'

Bàn thắng (0-2, Darlow phản lưới): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Madueke thực hiện cú sút xoáy khiến thủ môn Darlow lóng ngóng đấm bóng phản lưới nhà.

resources_premierleague_pulselive_com 2258637064 (1).jpg
Darlow đấm bóng về lưới nhà - Ảnh: P.L
31/01/2026 | 22:35

34'

Các cầu thủ Arsenal tạo cơ hội chủ yếu từ các tình huống phạt góc. Gyokeres vừa có cú đánh đầu cắt ngang khung thành Leeds.

31/01/2026 | 22:28

27'

Bàn thắng (0-1, Zubimendi): Madueke tạt đẹp vào từ cánh phải tạo điều kiện để Zubimendi nhập thành đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Arsenal.

resources_premierleague_pulselive_com 2258637064.jpg
HAAJS8iXMAAJfAK.jpg
Zubimendi đánh đầu khai thông bế tắc - Ảnh: P.L
31/01/2026 | 22:26

23'

Pháo thủ đang gia tăng sức ép mạnh mẽ nhưng họ đang vấp phải hàng thủ Leeds thi đấu kiên cường.

resources_premierleague_pulselive_com 2258633035.jpg
Declan Rice cầm trịch tuyến giữa Arsenal - Ảnh: P.L
31/01/2026 | 22:16

15'

Zubimendi thoải mái dứt điểm ngoài tuyến hai nhưng lực đi quá nhẹ.

31/01/2026 | 22:10

10'

Có khoảng trống ngoài vòng cấm, Apamdu nã đại bác sấm sét đưa bóng bay vọt xà.

resources_premierleague_pulselive_com 2258633035 (1).jpg
Cú sút xa của Apamdu - Ảnh: Premier League
31/01/2026 | 22:06

4'

Arsenal tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc, đẩy Leeds vào thế phòng ngự,

Do dính chấn thương trong quá trình khởi động nên Saka phải nhường chỗ cho Madueke trong đội hình xuất phát.

31/01/2026 | 22:02

22h

Trận đấu bắt đầu.

31/01/2026 | 21:22

21h

G__uVbDXgAAP_yw.jpg
Đội hình ra sân Leeds: Ảnh: LUFC
G__vRPNXgAAJ_nX.jpg
Đội hình ra sân Arsenal: Ảnh: AFC
31/01/2026 | 10:29

20h20

G_193rDXoAEhQmk.jpg
G_7RbxaWsAEOzew.jpg
Cầu thủ hai đội sẵn sàng cho trận đấu - Ảnh: AFC
31/01/2026 | 10:28

20h

Thông tin lực lượng

Leeds: Jaka Bijol chấn thương. Gudmundsson và Daniel James có thể tái xuất.

Arsenal: Declan Rice và Merino trở lại sau án treo giò. Timber và Saliba sẵn sàng xung trận. 

Leeds United vs Arsenal.jpg
Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow
