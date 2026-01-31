Đội hình ra sân
Leeds: Darlow, Joe Rodon, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Gruev, Bogle, James Justin, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin.
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie, Zubimendi, Rice, Havertz, Saka, Trossard, Gyokeres.
Bàn thắng: Zubimendi 27', Darlow 38' (phản lưới), Gyokeres 69', Jesus 86'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86'
Bàn thắng (0-4, Gabriel Jesus): Đón đường chuyền từ chân Odegaard, Jesus xử lý hay trong vòng cấm, xoay người kết thúc nhằm góc xa ghi bàn thứ 4 cho Pháo thủ.
79'
Timber tạt vào từ cánh phải cho Gabriel Jesus đánh đầu cận thành, khiến Darlow phải đấm bóng qua xà.
76'
Vừa vào sân, Gabriel Jesus có cơ hội ghi bàn thứ 4 cho Pháo thủ nhưng quả cứa lòng đưa bóng bay sạt cột.
69'
Bàn thắng (0-3, Gyokeres): Martinelli tạt đẹp vào từ cánh phải cho Gyokeres đá nối cận thành tung lưới Leeds.
60'
HLV Arteta tung Martinelli và Odegaard vào sân thay cho Havertz cùng Madueke.
51'
Gyokeres lẻn xuống đối mặt thủ môn nhưng pha ra chân cuối cùng bị hậu vệ Leeds chặn lại.
48'
Sang hiệp hai, Leeds đẩy cao đội hình tấn công. Strujik vừa có cơ hội từ quả phạt góc nhưng cú đánh đầu thiếu độ hiểm hóc.
Kết thúc hiệp 1
38'
Bàn thắng (0-2, Darlow phản lưới): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Madueke thực hiện cú sút xoáy khiến thủ môn Darlow lóng ngóng đấm bóng phản lưới nhà.
34'
Các cầu thủ Arsenal tạo cơ hội chủ yếu từ các tình huống phạt góc. Gyokeres vừa có cú đánh đầu cắt ngang khung thành Leeds.
27'
Bàn thắng (0-1, Zubimendi): Madueke tạt đẹp vào từ cánh phải tạo điều kiện để Zubimendi nhập thành đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Arsenal.
23'
Pháo thủ đang gia tăng sức ép mạnh mẽ nhưng họ đang vấp phải hàng thủ Leeds thi đấu kiên cường.
15'
Zubimendi thoải mái dứt điểm ngoài tuyến hai nhưng lực đi quá nhẹ.
10'
Có khoảng trống ngoài vòng cấm, Apamdu nã đại bác sấm sét đưa bóng bay vọt xà.
4'
Arsenal tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc, đẩy Leeds vào thế phòng ngự,
Do dính chấn thương trong quá trình khởi động nên Saka phải nhường chỗ cho Madueke trong đội hình xuất phát.
22h
Trận đấu bắt đầu.
21h
20h20
20h
Thông tin lực lượng
Leeds: Jaka Bijol chấn thương. Gudmundsson và Daniel James có thể tái xuất.
Arsenal: Declan Rice và Merino trở lại sau án treo giò. Timber và Saliba sẵn sàng xung trận.