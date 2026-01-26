Trong trận đấu cần phải thắng ở Emirates, Arsenal bất ngờ để thua ngược 2-3 MU trong bối cảnh đối thủ đua vô địch Ngoại hạng Anh - Man City đã có thêm 3 điểm nhờ thắng 2-0 Wolves.

Carrick khiến cả Pep Guardiola và Mikel Arteta 'ôm hận' chỉ trong ít ngày. Ảnh: X Utdreport

Ở vòng đấu trước, đội của Pep để thua MU, nhưng Pháo thủ bỏ lỡ cơ hội đào sâu khoảng cách, khi để Nottingham Forest níu chân (hòa 0-0).

Chứng kiến màn trình diễn của đội bóng cũ trước MU, ‘giáo sư’ Wenger đã dành lời khen cho Michael Carrick: “MU có lối chơi gắn kết và phối hợp tốt. Arsenal tuy mạnh mẽ và quyết liệt hơn, nhưng chơi bóng không được trơn tru.

Cách MU đánh bại Arsenal và Man City rất thuyết phục. Thông thường khi đội chủ nhà gỡ hòa được 2-2 thì sẽ giành chiến thắng, nhưng Arsenal không làm được vậy. MU thắng 3-2 trên sân khách trong một trận cầu đỉnh cao, tôi phải chúc mừng Michael Carrick”.

Cũng cần nói thêm, trước khi trở lại thay Ruben Amorim nắm MU tạm quyền đến hết mùa, Carrick từng nhận công việc tương tự trong thời gian ngắn. Tính cả 2 lần thì hiện tại, cựu danh thủ vẫn đang bất bại trên cương vị.

'Giáo sư' Wenger chúc mừng Carrick vì MU thắng Man City và Arsenal quá thuyết phục. Trong ảnh là Harry Maguire và Cunha sau tiến còi mãn cuộc tại Emirates. Ảnh: MUFC

Cụ thể, vào tháng 11/2021, Carrick tiếp quản MU sau khi Solskjaer bị sa thải, dẫn dắt đội trong 3 trận (thắng 2, hòa 1) trước khi nhường vị trí lại cho HLV tạm quyền tiếp theo là Ralf Rangnick.

Trở lại trận Arsenal 2-3 MU, HLV Mikel Arteta thừa nhận đó là một “thất bại đau đớn”, nhưng Quỷ đỏ thắng xứng đáng.

“Trước hết tôi phải chúc mừng MU vì chiến thắng. Trong 30 phút đầu, chúng tôi hoàn toàn áp đảo MU, ghi bàn, có thêm 2 cơ hội tuyệt vời để gia tăng cách biệt, nhưng lại để thủng lưới. Điều này rất hiếm khi xảy ra với Arsenal.

Việc để MU gỡ hòa đã phần nào thay đổi cục diện trận đấu. Sau đó, chúng tôi chơi sút giảm, mang theo tâm lý có phần tiêu cực, thiếu sự mạch lạc cần thiết dẫn đến không còn kiểm soát được thế trận.

Kết quả là để họ tạo ra 2 khoảnh khắc then chốt. Tôi phải dành lời khen cho MU vì trong những trận cầu lớn, bạn cần những khoảnh khắc như vậy. Đây là một thất bại đau đớn, nhưng Arsenal phải học hỏi từ đây và nhìn về phía trước”.