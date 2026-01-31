22h ngày 31/1, sân Elland Road:

Pháo thủ thành London lộ dấu hiệu sa sút trong cuộc đua vô địch Premier League, không thắng trận nào ở 3 vòng gần nhất và vừa bị kình địch MU làm cho bẽ mặt ngay tại Emirates.

Đúng vào thời điểm Arsenal có được lực lượng hùng hậu nhất, họ lại phải nhận cái tát đau. Điều đó cũng thức tỉnh thầy trò Mikel Arteta, rằng chặng đường đến ngôi vương Ngoại hạng còn nhiều gian nan.

Havertz trở lại và ghi bàn vào lưới Kairat hồi giữa tuần - Ảnh: Standard

Những chiến thắng của Man City và Aston Villa vòng 23 Ngoại hạng Anh đồng nghĩa, khoảng cách giữa Arsenal với hai đối thủ bám đuổi bị rút xuống còn 4 điểm.

Ít nhất, The Gunners cũng tìm lại niềm vui hồi giữa tuần khi đánh bại Kairat Almary 3-2 ở Champions League, qua đó khép lại vòng bảng với chuỗi 8 trận toàn thắng.

Sự trở lại của Kai Havertz rất đáng chú ý, trong bối cảnh hàng công Pháo thủ vấp phải nhiều chỉ trích thời gian gần đây.

Tiền đạo người Đức vẫn cho thấy những pha xử lý tinh tế cùng kỹ năng dứt điểm tốt, với bàn thắng đẹp mắt vào lưới đội bóng Kazakhstan.

Bước vào vòng 24, giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải, Arsenal sẽ phải đương đầu với Leeds đang đạt phong độ cao.

Đoàn quân HLV Daniel Farke chỉ thua một trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm chiến thắng trước Chelsea và hai trận hòa Liverpool.

Leeds có thể gây ra nhiều khó khăn cho Pháo thủ - Ảnh: FB

Đang đứng thứ 16 trên BXH, mục tiêu chính của Leeds vẫn là trụ hạng. Họ đang hơn nhóm cầm đèn đỏ 6 điểm, phần lớn nhờ vào những kết quả ấn tượng khi đá trên sân nhà

Thực tế, Leeds chỉ thua 2 trận tại thánh địa Elland Road mùa này, bất bại 5 trận liền kể từ thất bại trước Aston Villa hồi tháng 11 năm ngoái.

Tiếp Arsenal đang bất ổn, thầy trò HLV Daniel Farke hoàn toàn tự tin có thể gây khó cho đội đầu bảng và giành thêm điểm số quý giá.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 hòa (1: 0) - TX: 2 1/2

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Leeds: Jaka Bijol chấn thương. Gudmundsson và Daniel James có thể tái xuất.

Arsenal: Declan Rice và Merino trở lại sau án treo giò. Timber và Saliba sẵn sàng xung trận.

Đội hình dự kiến

Leeds: Darlow; Rodon, Struijk, Bornauw; Bogle, Gruev, Stach, Ampadu, Justin; Aaronson, Calvert-Lewin.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard.