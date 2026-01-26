1. MU dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick tạo ra cú địa chấn tại Premier League với chiến thắng 3-2 ngay trên sân của đội đầu bảng Arsenal.

“Pháo thủ” bước vào trận với thành tích chưa từng thua tại Emirates mùa này, cùng hàng thủ chắc chắn bậc nhất châu Âu.

Carrick “mát tay” khi tạm quyền. Ảnh: The Guardian

Người ta chờ đợi xem thầy trò Mikel Arteta sẽ thể hiện bản lĩnh ra sao, khi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đặt ra một chướng ngại thử thách về tâm lý nhiều hơn so với chuyên môn.

Khoảnh khắc ấy đã đến trước đối thủ vừa thay tướng và có dấu hiệu đổi vận. Sau 2 trận hòa không bàn thắng liên tiếp trước Liverpool và Nottingham Forest, Arsenal hứng chịu thêm một đòn nặng nề hơn.

Thất bại này khiến cuộc đua Ngoại hạng trở nên mở rộng, bởi Man City và Aston Villa – đội vừa giành chiến thắng 2-0 trên sân Newcastle – đều rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm so với ngôi đầu đang chao đảo.

Có lẽ, bất cứ điều gì được khao khát suốt hơn hai thập kỷ cũng không thể đến một cách dễ dàng.

2. Đó là trận đấu đáng nhớ và giàu cảm xúc. Arsenal khởi đầu đầy thế chủ động, có bàn mở tỷ số, nhưng sa sút dần rồi biếu không bàn gỡ sau sai lầm tai hại của Zubimendi.

Từ thời điểm ấy, đội chủ nhà đánh mất phương hướng trước khi bị đối thủ lội ngược dòng, để rồi rơi vào đoạn cuối trận đầy vội vã, với những va chạm. Kết quả là một chuỗi cảm xúc dồn dập với những bàn thắng cho cả hai phía.

Đòn quyết định của Matheus Cunha khiến Emirates câm lặng đúng lúc khán đài đang ăn mừng bàn gỡ hòa 2-2, và bắt đầu tin vào chiến thắng. Không ai có thể đoán trước những dòng chữ mà bóng đá viết ra.

Đầu trận, đội quân của Mikel Arteta đầy hứng khởi. Để xoay tua, ông lựa chọn Gabriel Jesus đá tiền đạo. Tuy nhiên, Arsenal thiếu một chút tinh tế để tìm đường đưa bóng đến trung phong, dù kiểm soát nhiều và phối hợp dày đặc bên phần sân đối phương.

MU liên tục ghi siêu phẩm. Ảnh: The Guardian

Nếu có một cách khiến MU thực sự gặp khó, thì đó là những tình huống cố định – thứ vũ khí ngày càng trở nên quen thuộc để “mở khóa” trận đấu của Arsenal, nhờ các bài dàn xếp của chuyên gia Nicolas Jover, người đang trên đường trở thành huyền thoại. Có 18 trong tổng số 42 bàn thắng của Arsenal tại giải đến từ các tình huống “set piece”.

Mỗi quả phạt góc đều là cơn ác mộng với đối thủ và là cơ hội ghi bàn, bởi các cầu thủ Arsenal bước vào những pha bóng ấy với niềm tin chắc chắn rằng họ sẽ thu được điều gì đó, dựa trên “ngân hàng giải pháp” gần như vô tận.

Chính từ đây Arsenal tạo sức ép và MU chao đảo. Pha đá phạt của Odegaard được Zubimendi đánh đầu buộc Lammens phải trổ hết tài năng cứu thua.

Nhưng thủ thành người Bỉ không thể ngăn được bàn thua sau đó, khi cú sút của Odegaard chạm Lisandro Martinez đổi hướng bay vào lưới.

3. Bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho Arsenal, nhưng không quật ngã được MU. Đội khách vùng lên, liên tiếp cảnh báo bằng hai cơ hội của Bruno Fernandes.

MU gỡ hòa sau pha xử lý lỗi khi triển khai bóng từ sau của Zubimendi, để Bryan Mbeumo băng vào vòng cấm, vượt qua David Raya rồi dứt điểm vào khung thành trống.

MU vươn lên dẫn 2-1 ngay sau giờ nghỉ. Patrick Dorgu từ cánh trái xâm nhập trung lộ, bật tường với Bruno Fernandes rồi bất ngờ tung cú sút chân trái ngẫu hứng, bóng bay như tên bắn vào góc cao.

Arsenal thất bại, cuộc đua vô địch thêm gay cấn. Ảnh: The Guardian

Arteta lập tức tìm kiếm giải pháp. Zubimendi và Odegaard nhường quyền điều tiết cho Michel Merino và Ebezechi Eze. Ben White vào đá cánh phải, trong khi Hincapie nhường cánh trái cho Timber. Gyokeres thay Gabriel Jesus.

Ngay khi các cầu thủ vào sân, Arteta quay về phía khán đài kêu gọi cổ vũ và Emirates sống trong bầu không khí cuồng nhiệt chờ màn ngược dòng.

Họ vấp phải MU lùi sâu, kỷ luật. Rồi một quả phạt góc cuối trận thổi bùng hy vọng và Mikel Merino gỡ hòa.

Tuy nhiên, MU lại một lần nữa đáp trả. Trật tự, gan lì và đầy tự trọng theo tinh thần mà Carrick thổi vào, “Quỷ đỏ” giành chiến thắng mà họ rất cần với siêu phẩm của Cunha. Kể từ tháng 12/2023, sau 121 trận, Arsenal mới thủng lưới 3 bàn.

MU với Carrick leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League – lần đầu tiên sau gần 3 năm, kể từ cuối mùa 2022/23, đồng thời mở lại cuộc chiến cho ngôi vô địch tưởng như sớm có chủ ở phía bắc London.