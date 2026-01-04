Đội hình ra sân
Leeds: Perri, Bornauw, Bijol, Struijk, Justin, Stach, Aaronson, Gudmundsson, Gruev, Okafor, Calvert-Lewin.
MU: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Yoro, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Cunha; Sesko.
Bàn thắng: Aaronson 62' - Cunha 65'
Kết thúc
87'
Leeds có pha phản công nhanh bên cánh phải. Piore thực hiện quả cứa lòng đầu kỹ thuật vòng cấm, bóng bay sạt xà ngang.
81'
MU lại dàn xếp tấn công hay. Dorgu mồi bóng cho Cunha cứa lòng ngay ngoài vòng cấm, bóng chạm mép ngoài cột dọc bật ra.
74'
MU phối hợp tấn công hay bên cánh trái. Tiếc rằng, Sesko lại đệm cận thành sạt cột sau đường căng ngang tốt của Zirkzee.
70'
Okafor tung móc ngẫu hứng buộc thủ thành Lammens phải bay người hết cỡ cứu thua.
65'
Bàn thắng (1-1, Matheus Cunha): Zirkzee vừa vào thay Yoro tung đường chuyền tinh tế cho Cunha phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm chéo góc gỡ hòa cho MU.
62'
Bàn thắng (1-0, Aaronson): Đón đường chuyền nhanh của đồng đội, Aaronson lẻn xuống tốc độ loại bỏ Heaven rồi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Leeds United.
54'
Casemiro vẩy bóng thông minh từ cánh trái vào trong cho Sesko đánh đầu ra ngoài khá đáng tiếc.
50'
Sau tình huống ném biên mạnh, Gudmundsson ập vào kết thúc căng bằng chân trái nhưng thủ môn Lammens khép góc kịp thời.
Kết thúc hiệp 1
45'
Đội khách tổ chức phản công chớp nhoáng. Cunha giật gót thông minh để Dorgu rẽ vào trung lộ rồi quăng chân trái kết thúc sạt cột dọc.
40'
Thêm một pha dàn xếp phạt góc hay của MU. Casemiro đánh đầu tạo điều kiện cho Yoro đánh đầu nối cự ly gần. May cho Leeds là thủ môn Perri xuất sắc cứu thua.
35'
Từ quả tạt đẹp bên cánh phải, Calvert-Lewin băng cắt đánh đầu sở trường, bóng dội cột dọc khung thành MU bật ra.
30'
Sau tình huống dàn xếp phạt góc của MU, Lisandro Martinez chuyền ra cho Dalot đá nối ngay vọt xà khá vô duyên.
23'
Trung vệ trẻ Ayden Heaven đang thi đấu ngày càng chững chạc dưới hàng thủ MU. Anh vừa có pha xoạc bóng ấn tượng khiến Justin không thể dứt điểm.
16'
Casemiro chọc khe hay cho Sesko lẻn xuống dứt điểm ngay. Tuy nhiên, hậu vệ Leeds thi đấu lăn xả phá bóng.
8'
Matheus Cunha bắt volley đẳng cấp ngoài tuyến hai tung lưới Leeds. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.
5'
Hai đội tạo nên thế trận sôi nổi từ đầu. Sau quả ném biên mạnh của Dalot, Ugarte có cơ hội đánh đầu đưa bóng qua xà.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
18h15
18h
17h30
17h
Thông tin lực lượng
Leeds: Apamdu bị treo giò. Sean Longstaff, Joe Rodon và Daniel James chấn thương.
MU: Matthijs de Ligt, Mason Mount, Harry Maguire, Bruno Fernandes và Mainoo chấn thương. Amad, Mbeumo và Mazraoui dự AFCON.