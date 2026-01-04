G90vjJyXUAEwG5t.jpg
Hai bàn thắng đến từ hiệp hai - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Leeds: Perri, Bornauw, Bijol, Struijk, Justin, Stach, Aaronson, Gudmundsson, Gruev, Okafor, Calvert-Lewin.

MU: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Yoro, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Cunha; Sesko.

Bàn thắng: Aaronson 62' - Cunha 65'

04/01/2026 | 21:30

Kết thúc

G90y6iGXIAALkD7.jpg
Hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1 - Ảnh: P.L
04/01/2026 | 21:15

87'

Leeds có pha phản công nhanh bên cánh phải. Piore thực hiện quả cứa lòng đầu kỹ thuật vòng cấm, bóng bay sạt xà ngang.

04/01/2026 | 21:08

81'

MU lại dàn xếp tấn công hay. Dorgu mồi bóng cho Cunha cứa lòng ngay ngoài vòng cấm, bóng chạm mép ngoài cột dọc bật ra.

04/01/2026 | 21:01

74'

MU phối hợp tấn công hay bên cánh trái. Tiếc rằng, Sesko lại đệm cận thành sạt cột sau đường căng ngang tốt của Zirkzee.

04/01/2026 | 21:01

70'

Okafor tung móc ngẫu hứng buộc thủ thành Lammens phải bay người hết cỡ cứu thua.

04/01/2026 | 20:52

65'

Bàn thắng (1-1, Matheus Cunha): Zirkzee vừa vào thay Yoro tung đường chuyền tinh tế cho Cunha phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm chéo góc gỡ hòa cho MU.

G90wc obYAA0ioA.jpg
Cunha ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: P.L
04/01/2026 | 20:50

62'

Bàn thắng (1-0, Aaronson): Đón đường chuyền nhanh của đồng đội, Aaronson lẻn xuống tốc độ loại bỏ Heaven rồi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Leeds United.

resources_premierleague_pulselive_com 2254599508.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2254599508 (1).jpg
Aaronson khai thông bế tắc - Ảnh: P.L
04/01/2026 | 20:40

54'

Casemiro vẩy bóng thông minh từ cánh trái vào trong cho Sesko đánh đầu ra ngoài khá đáng tiếc.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 04T131845Z_1252767491_UP1EM1410Z8EL_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LEE MUN.jpg
Sesko thể hiện chưa tốt - Ảnh: P.L
04/01/2026 | 20:38

50'

Sau tình huống ném biên mạnh, Gudmundsson ập vào kết thúc căng bằng chân trái nhưng thủ môn Lammens khép góc kịp thời.

04/01/2026 | 20:19

Kết thúc hiệp 1

G90mfOiWsAA4oqa.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: LUFC
04/01/2026 | 20:16

45'

Đội khách tổ chức phản công chớp nhoáng. Cunha giật gót thông minh để Dorgu rẽ vào trung lộ rồi quăng chân trái kết thúc sạt cột dọc.

04/01/2026 | 20:15

40'

Thêm một pha dàn xếp phạt góc hay của MU. Casemiro đánh đầu tạo điều kiện cho Yoro đánh đầu nối cự ly gần. May cho Leeds là thủ môn Perri xuất sắc cứu thua.

04/01/2026 | 20:06

35'

Từ quả tạt đẹp bên cánh phải, Calvert-Lewin băng cắt đánh đầu sở trường, bóng dội cột dọc khung thành MU bật ra.

G90kwSXXsAAdIng.jpg
Calvert-Lewin suýt mở tỷ số từ pha bay người đánh đầu - Ảnh: LUFC
04/01/2026 | 20:01

30'

Sau tình huống dàn xếp phạt góc của MU, Lisandro Martinez chuyền ra cho Dalot đá nối ngay vọt xà khá vô duyên.

04/01/2026 | 19:54

23'

Trung vệ trẻ Ayden Heaven đang thi đấu ngày càng chững chạc dưới hàng thủ MU. Anh vừa có pha xoạc bóng ấn tượng khiến Justin không thể dứt điểm.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 04T124232Z_2005616387_UP1EM140ZAVC9_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LEE MUN.jpg
Tình huống truy cản của Heaven - Ảnh: P.L
04/01/2026 | 19:47

16'

Casemiro chọc khe hay cho Sesko lẻn xuống dứt điểm ngay. Tuy nhiên, hậu vệ Leeds thi đấu lăn xả phá bóng.

04/01/2026 | 19:38

8'

Matheus Cunha bắt volley đẳng cấp ngoài tuyến hai tung lưới Leeds. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị.

resources_premierleague_pulselive_com 2026 01 04T123831Z_1204681929_UP1EM140Z46C3_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND LEE MUN.jpg
Cunha tả xung hữu đột - Ảnh: Premier League
04/01/2026 | 19:36

5'

Hai đội tạo nên thế trận sôi nổi từ đầu. Sau quả ném biên mạnh của Dalot, Ugarte có cơ hội đánh đầu đưa bóng qua xà.

04/01/2026 | 19:34

19h30

Trận đấu bắt đầu.

04/01/2026 | 18:37

18h15

G90GnlrXsAA5ih7.jpg
Đội hình ra sân Leeds
G90KVBmWoAA500c.jpg
Đội hình ra sân MU
04/01/2026 | 18:36

18h

G90LyMYXMAAD7Ow.jpg
G90LyMUWsAAER5C.jpg
Cầu thủ MU đến sân - Ảnh: MUFC
04/01/2026 | 12:37

17h30

G9mkevOXwAAPOaV.jpg
Leeds vừa có trận hòa quả cảm trên sân Liverpool - Ảnh: LUFC
04/01/2026 | 12:36

17h

Thông tin lực lượng

Leeds: Apamdu bị treo giò. Sean Longstaff, Joe Rodon và Daniel James chấn thương.

MU: Matthijs de Ligt, Mason Mount, Harry Maguire, Bruno Fernandes và Mainoo chấn thương. Amad, Mbeumo và Mazraoui dự AFCON.

Leeds United v Manchester United (1).jpg
MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow
