MU muốn có Guehi

Theo nhiều nguồn tin, đại diện của MU đang tìm cách chiêu mộ Marc Guehi để bổ sung cho hàng phòng ngự mùa giải 2026/27.

MU đang thuyết phục Guehi. Ảnh: CPFC

Guehi là mục tiêu của rất nhiều “ông lớn” bóng đá châu Âu. Mặc dù vậy, MU vẫn tin tưởng có thể thuyết phục anh gia nhập Old Trafford để thay thế Harry Maguire và trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự.

Hợp đồng của Guehi với Crystal Palace hết hạn vào cuối mùa giải. Theo quy định FIFA, MU hiện được phép tiếp xúc tự do với trung vệ 25 tuổi này để đàm phán hợp đồng.

MU hứa hẹn dành cho Guehi khoản “lót tay” đáng kể, cùng với mức lương trong số các ngôi sao hàng đầu tại Old Trafford. Cụ thể là ít nhất gấp 3 lần con số 50.000 bảng mỗi tuần như hiện nay ở Crystal Palace.

Liverpool liên hệ Rodrygo

Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ, Liverpool đang dẫn đầu cuộc chạy đua giành chữ ký của Rodrygo – cầu thủ vốn trải qua nhiều tháng bị Xabi Alonso gạt khỏi kế hoạch.

Liverpool đàm phán với Rodrygo. Ảnh: EFE

AS dẫn nguồn tin với sân Bernabeu cho biết, Rodrygo đã thông báo với lãnh đạo Real Madrid về mong muốn ra đi sau kỳ World Cup 2026.

Từ lâu, Liverpool luôn dành sự quan tâm đến Rodrygo. Giờ đây, đội chủ sân Anfield đẩy nhanh quá trình đàm phán để mua tiền đạo cánh người Brazil – giải pháp lý tưởng thay thế Mohamed Salah.

Ngoài Liverpool, hiện tại Arsenal và Man City cũng đang đặt vấn đề với người đại diện của Rodrygo về ý định chuyển nhượng.

Ronaldo rủ Rudiger về Al Nassr

Antonio Rudiger nhiều khả năng rời Real Madrid vào cuối mùa giải khi hợp đồng kết thúc, và Al Nassr được xem là điểm đến lý tưởng của anh.

Rudiger được Ronaldo rủ về Al Nassr. Ảnh: Imago/Zuma

Chính Cristiano Ronaldo đã đề xuất với các quan chức Al Nassr về việc ký hợp đồng với Rudiger.

Mặc dù vừa trải qua khoảng thời gian vật lộn với chấn thương, nhưng giá trị và kinh nghiệm của trung vệ 32 tuổi người Đức vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Ronaldo tin tưởng việc bổ sung Rudiger là bước ngoặt để Al Nassr hiện thực hóa tham vọng thống trị bóng đá Saudi Arabia, cũng như chinh phục Champions League châu Á.