Tin tức về chuyển nhượng 4/1: MU đám phán trung vệ Marc Guehi, Liverpool hỏi mua Rodrygo, Cristiano Ronaldo rủ Rudiger gia nhập Al Nassr.
MU muốn có Guehi
Theo nhiều nguồn tin, đại diện của MU đang tìm cách chiêu mộ Marc Guehi để bổ sung cho hàng phòng ngự mùa giải 2026/27.
Guehi là mục tiêu của rất nhiều “ông lớn” bóng đá châu Âu. Mặc dù vậy, MU vẫn tin tưởng có thể thuyết phục anh gia nhập Old Trafford để thay thế Harry Maguire và trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự.
Hợp đồng của Guehi với Crystal Palace hết hạn vào cuối mùa giải. Theo quy định FIFA, MU hiện được phép tiếp xúc tự do với trung vệ 25 tuổi này để đàm phán hợp đồng.
MU hứa hẹn dành cho Guehi khoản “lót tay” đáng kể, cùng với mức lương trong số các ngôi sao hàng đầu tại Old Trafford. Cụ thể là ít nhất gấp 3 lần con số 50.000 bảng mỗi tuần như hiện nay ở Crystal Palace.
Liverpool liên hệ Rodrygo
Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ, Liverpool đang dẫn đầu cuộc chạy đua giành chữ ký của Rodrygo – cầu thủ vốn trải qua nhiều tháng bị Xabi Alonso gạt khỏi kế hoạch.
AS dẫn nguồn tin với sân Bernabeu cho biết, Rodrygo đã thông báo với lãnh đạo Real Madrid về mong muốn ra đi sau kỳ World Cup 2026.
Từ lâu, Liverpool luôn dành sự quan tâm đến Rodrygo. Giờ đây, đội chủ sân Anfield đẩy nhanh quá trình đàm phán để mua tiền đạo cánh người Brazil – giải pháp lý tưởng thay thế Mohamed Salah.
Ngoài Liverpool, hiện tại Arsenal và Man City cũng đang đặt vấn đề với người đại diện của Rodrygo về ý định chuyển nhượng.
Ronaldo rủ Rudiger về Al Nassr
Antonio Rudiger nhiều khả năng rời Real Madrid vào cuối mùa giải khi hợp đồng kết thúc, và Al Nassr được xem là điểm đến lý tưởng của anh.
Chính Cristiano Ronaldo đã đề xuất với các quan chức Al Nassr về việc ký hợp đồng với Rudiger.
Mặc dù vừa trải qua khoảng thời gian vật lộn với chấn thương, nhưng giá trị và kinh nghiệm của trung vệ 32 tuổi người Đức vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao.
Ronaldo tin tưởng việc bổ sung Rudiger là bước ngoặt để Al Nassr hiện thực hóa tham vọng thống trị bóng đá Saudi Arabia, cũng như chinh phục Champions League châu Á.
Tin vắn
Atletico Madrid vừa liên hệ Man City về kế hoạch chuyển nhượng trung vệ Nathan Ake, với mức phí 25 triệu euro kèm tùy chọn trả sau 5 triệu euro.
Harvey Elliott nhiều khả năng chuyển sang giải bóng đá Mỹ (MLS), trong bối cảnh không thể hiện được nhiều tại Aston Villa – nơi anh thi đấu theo hợp đồng mượn từ Liverpool.
Barcelona liên hệ ký Marcos Senesi theo dạng tự do, khi trung vệ 28 tuổi người Argentina sắp hết hợp đồng với Bournemouth.
Barca đang cùng Inter Milan tranh Joan Cancelo của Al Hilal. Đội bóng Italia có phần chiếm ưu thế hơn.
Juventus muốn có Alexander Sorloth, tiền đạo dự bị của Atletico, để thay thế Dusan Vlahovic.
MU theo đuổi trung vệ tài năng Ayyoub Bouaddi. Mới 18 tuổi nhưng cầu thủ gốc Maroc là trụ cột Lille và U21 Pháp.
Tottenham tìm cách chiêu mộ Leon Goretzka trong mùa hè tới. Arsenal, MU và Napoli cũng muốn có tiền vệ của Bayern Munich.