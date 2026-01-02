Mặc dù đang tiếp cận Ruben Neves trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, MU không bỏ qua mục tiêu quan trọng Elliot Anderson.

Báo chí Anh đưa tin, MU cùng Man City đang bước vào cuộc derby chuyển nhượng để giành tiền vệ tài năng của Nottingham Forest.

MU nỗ lực chiêu mộ Elliot Anderson. Ảnh: Alamy

Elliot Anderson thi đấu rất nổi bật. Cầu thủ 23 tuổi là một trong những tiền vệ duy trì phong độ tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Thoạt nhìn, Man City có cơ hội tốt hơn để chiêu mộ Anderson. Điều này đến từ hai lý do: Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo tại Etihad; về mặt chuyên môn, họ đang vượt trội hơn đối thủ cùng thành phố vài bước.

Tuy nhiên, MU vẫn tin tưởng vào cơ hội của mình trong việc đàm phán mua Anderson.

Tương lai Anderson phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của Nottingham. Đơn giản, vì hợp đồng của anh còn thời hạn đến 2029, nên đội chủ sân City Ground quan tâm đến việc đối tác nào trả phí cao nhất.

Nottingham cho biết không xem xét bất kỳ lời đề nghị nào cho đến khi mùa giải hiện tại kết thúc.

Về phần mình, MU hy vọng có thể đàm phán xong với Nottingham trước World Cup 2026. Bởi vì, sau giải đấu ở Bắc Mỹ, giá của Anderson nhiều khả năng sẽ tăng cao.