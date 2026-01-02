MB cho hay, HLV Hansi Flick rất hài lòng về Rashford và muốn tiền đạo người Anh trở thành một phần trong dự án của ông tại Barca, sau khi mượn anh 1 mùa từ MU.

Kế hoạch của đội bóng xứ Catalan là rõ ràng: muốn mua đứt Rashford, nhưng không có ý định trả khoản phí 30 triệu euro như điều kiện đi kèm.

Rashford đang rất hạnh phúc tại Barca và không có ý định trở lại MU. Ảnh: X Marcus Rashford

Thay vào đó, Barca muốn đàm phán lại với MU để hoàn tất thương vụ với mức giá giá thấp hơn nhiều: trong khoảng từ 15 triệu euro đến 20 triệu euro.

Lãnh đạo đội bóng xứ Catalan tin rằng họ đang nắm lợi thế trên bàn đàm phán: Rashford muốn ở lại và sẽ gây áp lực với đội chủ sân Old Trafford để điều đó xảy ra. Hơn nữa MU cũng muốn bán anh, không thể đưa một cầu thủ hưởng lương cao về chỉ để ngồi dự bị, hoặc lại phải tìm nơi cho mượn.

Vì lẽ này, Barca nghĩ hoàn toàn có thể ‘ép giá’ MU để có được Rashford với giá thấp chỉ bằng một nửa, hoặc 2/3 khoản phí (mua đứt) được đưa vào hợp đồng cho mượn.

Barca vẫn đang gặp khó khăn về tài chính cũng như cân bằng quỹ lương nên cần phải chi tiêu hợp lý, để vừa có thể giữ chân Rashford, vừa có chi phí bổ sung vị trí khác.

Từ khi đến Barca vào hè năm ngoái, Rashford dần thuyết phục được Hansi Flick và nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ. Anh có những đóng góp đáng kể cho đội ở cả La Liga lẫn Cúp C1, với 7 bàn thắng và 11 pha kiến tạo cho đến nay.