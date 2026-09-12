Chelsea phải khá vất vả mới giành được kết quả hòa 2-2 trên sân nhà trước tân binh Hull City, với bàn gỡ của Joao Pedro.
Nguồn ảnh: Premier League, LFC
|Kết quả
|Vòng 4
|12/09/2026 21:00:00
|Aston Villa 1 - 2 Nottingham Forest
|12/09/2026 21:00:00
|Bournemouth 2 - 2 Brentford
|12/09/2026 21:00:00
|Chelsea 2 - 2 Hull City
|12/09/2026 21:00:00
|Crystal Palace 2 - 3 Ipswich
|12/09/2026 21:00:00
|Liverpool 0 - 0 Fulham
Màn ra mắt của HLV Andoni Iraola ở đấu trường Champions League kết thúc bằng việc Liverpool ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1.
Cú đúp chớp nhoáng đầu trận của Alexander Isak đem về chiến thắng 2-0 ấn tượng cho Liverpool, trong chuyến làm khách trên sân Ipswich.