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Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
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Phút 11, Gonzalo Garcia có cơ hội tuyệt vời mở tỷ số nhưng Jacquet phá bóng ngay trước vạch vôi.
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Isak có một số cơ hội tốt nhưng chưa thể ghi bàn
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
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Sang hiệp hai, Liverpool cũng không tạo được thế trận lấn lướt trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn
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Tân binh đắt giá Barcola vẫn chưa bắt nhịp được với Ngoại hạng Anh
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Trận đấu khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng

Nguồn ảnh: Premier League, LFC

Kết quả
Vòng 4
12/09/2026 21:00:00 Aston Villa 1 - 2 Nottingham Forest
12/09/2026 21:00:00 Bournemouth 2 - 2 Brentford
12/09/2026 21:00:00 Chelsea 2 - 2 Hull City
12/09/2026 21:00:00 Crystal Palace 2 - 3 Ipswich
12/09/2026 21:00:00 Liverpool 0 - 0 Fulham