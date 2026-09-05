Liverpool đang hướng tới chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2026/27, khi họ làm khách trên sân của đội bóng mới lên hạng Ipswich.
Chelsea đang lên kế hoạch thực hiện thương vụ đầy bất ngờ với Georginio Wijnaldum, sau khi trải qua ngày cuối kỳ chuyển nhượng không như mong đợi.
Vụ chuyển nhượng Cody Gakpo từ Liverpool sang Man City chính thức bị hủy, vì đội chủ sân Anfield gặp khó trong việc tìm người thay thế cuối phiên chợ hè.
Phải khá vất vả Liverpool mới giành được kết quả hòa 2-2 với Nottingham Forest, nhờ bàn gỡ lúc cuối trận của tân binh Victor Munoz.