Người hâm mộ phủ kín sân Anfield được chứng kiến một khởi đầu đầy tốc độ trong lần thứ hai liên tiếp Liverpool và Atletico chạm trán nhau ở trận ra quân Champions League.

Chỉ vài giây sau tiếng còi khai cuộc, Alexander Isak đã có cơ hội nhưng cú dứt điểm của anh đi chệch khung thành.

15 phút đầu diễn ra cởi mở và hấp dẫn, trước khi Atletico khiến các khán đài Anfield chết lặng.

Julian Alvarez chọc khe cho Marcos Llorente thoát xuống, rồi thực hiện cú đặt lòng tinh tế đánh bại Alisson Becker - bàn thứ 5 của anh tại Anfield trong khuôn khổ Champions League.

Hàng phòng ngự dâng cao của Liverpool liên tục bị Atletico khai thác. Nếu không có pha cứu thua mạnh mẽ của Alisson, Alvarez đã có thể nhân đôi cách biệt sau một tình huống phản công sắc bén.

Dù bộc lộ những khoảng trống đáng lo ngại ở phía sau, Liverpool vẫn tạo ra sức ép đáng kể trên mặt trận tấn công.

Florian Wirtz từng thử tài Jan Oblak bằng cú vô lê nửa nảy ở cự ly gần, dù tình huống sau đó được xác định việt vị. Đó cũng là lời cảnh báo dành cho Atletico, bởi đội khách không lâu sau đã bị gỡ hòa.

Cú sút chìm của Bradley Barcola bị Oblak cản phá, nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Atletico không thể ngăn Ronald Araujo để Dominik Szoboszlai nhẹ nhàng dứt điểm quân bình tỷ số trước giờ nghỉ.

Không thể giữ sạch lưới ở 17 trong 18 trận Champions League gần nhất, Atletico bước vào hiệp 2 với rất nhiều việc phải làm nếu muốn rời Anfield cùng 3 điểm. Tuy nhiên, hy vọng của thầy trò Diego Simeone nhanh chóng bị giáng một đòn mạnh sau giờ nghỉ.

Barcola lẽ ra phải là người đưa Liverpool vượt lên khi đối mặt Oblak, nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong tư thế vô cùng thuận lợi. Dẫu vậy, Atletico cũng chỉ thoát được trong chốc lát.

Ngay ở tình huống tiếp theo, bóng bật ra vừa tầm và Alexis Mac Allister tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1.

Cường độ dữ dội giảm dần khi trận đấu trôi về những phút cuối. Với lợi thế dẫn bàn, Liverpool chủ động kiểm soát thế trận tốt hơn.

Atletico cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ chủ nhà đứng vững.

Kết quả này giúp Liverpool trì thành tích chưa từng thua trận mở màn Champions League trên sân nhà (thắng 11, hòa 2).

Ghi bàn:

Liverpool: Szoboszlai 40’, Mac Allister 50’.

Atletico: Llorente 17’.

Đội hình thi đấu:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Isak.

Atletico: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Koke, Barrios; Simeone, Baena, Lee Kang In; Alvarez.