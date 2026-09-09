2h00 ngày 10/9, sân Anfield:

Lần thứ ba mới thành công. Sau khi hòa cả hai trận đầu tiên, Andoni Iraola cuối cùng cũng nếm trải hương vị chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV Liverpool.

Alexander Isak góp công lớn khi ghi cả 2 bàn thắng chớp nhoáng chỉ trong khoảng 10 phút đầu vào lưới đội bóng mới lên hạng Ipswich Town.

Liverpool đã biết thắng dưới thời Iraola. Ảnh: LFC

Giờ đây, Liverpool muốn giành chiến thắng đầu tiên cho người hâm mộ trên sân nhà Anfield, trong trận ra quân vòng bảng Champions League 2026/27 gặp Atletico Madrid.

Có một sự trùng hợp, khi mùa trước Liverpool bắt đầu hành trình Champions League cũng với đối thủ Atletico tại Anfield.

Trận ấy, Robertson và Mohamed Salah giúp Liverpool dẫn 2-0 chỉ trong vòng 6 phút. Marcos Llorente đáp trả với cú đúp, trước khi Van Dijk ấn định chiến thắng 3-2 cho “The Kop”.

Liverpool kết thúc vòng bảng mùa trước với vị trí top 3. Tuy nhiên, đội bóng thành phố cảng nước Anh dừng bước ở tứ kết khi thua toàn diện PSG (0-2 và 0-2).

Đã có rất nhiều thay đổi ở cả hai đội so với lần gặp nhau gần nhất. Hai cầu thủ ghi 2 bàn đầu tiên cho Liverpool đã ra đi, còn Arne Slot cũng phải nhường ghế HLV cho Iraola.

Trong khi đó, Atletico làm mới đáng kể đội hình trên cả 3 tuyến, cùng cuộc chia tay của Antonie Griezmann. Hơn nữa, Julian Alvarez đang phải hòa nhập lại sau kỳ chuyển nhượng mùa hè nổi loạn để đòi sang Barca.

Atletico khởi đầu mùa giải với 2 chiến thắng sau 4 trận đấu La Liga. Cuối tuần qua, đội bóng của Diego Simeone bất ngờ sụp đổ trên sân Bilbao, khi nhận thất bại nặng nề 0-3 (cả 3 bàn đều diễn ra sau giờ nghỉ).

Julian Alvarez tiếp tục là vấn đề của Atletico. Ảnh: Diario AS

Thầy trò Simeone khao khát được đá trận chung kết Champions League mùa này trên sân nhà Metropolitano. Cuộc hành trình sẽ không hề dễ dàng.

Với thứ bóng đá phiêu lưu của Iraola, trong khi Atletico thường có tinh thần tốt khi bước ra sân khấu lớn nhất châu Âu, trận so tài ở Anfield hứa hẹn sẽ rất sôi động.

Cuối tuần qua, Iraola đã cho Bradley Barcola được thi đấu ít phút để làm quen với môi trường mới. Nhà vô địch Champions League cùng PSG nhiều khả năng được đá chính trước Atletico.

Sẽ là lễ hội bóng đá thực sự giữa hai đội bóng mang phong cách khác nhau.

Lực lượng:

Liverpool: Bradley, Ekitike, J.Gomez, Leoni chấn thương.

Atletico: Arnau Ortiz bị treo giò; Sorloth chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atletico (4-4-2): Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Lee Kang In, Alex Baena.

Dự đoán: Liverpool thắng 2-1.