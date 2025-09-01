Gzso1neWwAAUjlq.jpg
Đồng đội chúc mừng Szoboszlai - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Bàn thắng: Szoboszlai 82'

Kết quả
Vòng 3
30/08/2025 18:30:00 Chelsea 2 - 0 Fulham
30/08/2025 21:00:00 Manchester United 3 - 2 Burnley
30/08/2025 21:00:00 Sunderland 2 - 1 Brentford
30/08/2025 21:00:00 Tottenham 0 - 1 Bournemouth
30/08/2025 21:00:00 Wolves 2 - 3 Everton
30/08/2025 23:30:00 Leeds 0 - 0 Newcastle
31/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest 0 - 3 West Ham
31/08/2025 20:00:00 Brighton 2 - 1 Manchester City
31/08/2025 22:30:00 Liverpool 1 - 0 Arsenal
01/09/2025 | 00:37

Kết thúc

GzsnUGXWUAAQfwf.jpeg
Liverpool giành chiến thắng đầy cảm xúc - Ảnh: P.L
Thu gọn
01/09/2025 | 00:18

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
01/09/2025 | 00:10

82'

Bàn thắng (1-0, Szoboszlai): Liverpool được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách chừng 30m. Szoboszlai bước lên thực hiện cú đá mu lai má tuyệt đẹp đánh bại David Raya khai thông bế tắc trận đấu.

resources_premierleague_pulselive_com 2233036162.jpg
Bàn thắng đẳng cấp của Szoboszlai - Ảnh: P.L
Gzso0ZqXgAAw1nS.jpg
Szoboszlai ăn mừng ngạo nghễ - Ảnh: P.L
Thu gọn
01/09/2025 | 00:09

79'

Konate chấn thương, rời sân nhường chỗ cho Joe Gomez.

Thu gọn
01/09/2025 | 00:05

75'

Bên phía Arsenal, tân binh Eze cùng thủ quân Odegaard được tung vào sân.

resources_premierleague_pulselive_com 2233025617.jpg
Madueke hoạt động năng nổ bên cánh phải - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/08/2025 | 23:55

67'

Liverpool đang tăng tốc hòng tìm kiếm bàn thắng. Dẫu vậy, cặp cánh Gakpo - Salah thi đấu thiếu hiệu quả.

GzsXL9UXsAIPPv .jpg
Salah thi đấu dưới sức - Ảnh: P.L
Thu gọn
31/08/2025 | 23:49

60'

Ekitike vừa đưa được bóng vào lưới Arsenal nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo Gakpo việt vị trước đó.

Thu gọn
31/08/2025 | 23:39

51'

Có khoảng trống ngoài tuyến 2, Gravenberch nã pháo tầm xa thiếu chính xác.

Thu gọn
31/08/2025 | 23:19

Kết thúc hiệp 1

GzsXU5QW0AERRil.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: AFC
Thu gọn
31/08/2025 | 23:08

36'

Madueke có pha xử lý sở trường bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đi qua xà.

Thu gọn
31/08/2025 | 22:58

28'

Gravenberch nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau pha phạm lỗi với Calafiori.

www_thesun_co_uk crop 0_8217bf.jpg
Trận đấu diễn ra quyết liệt - Ảnh: SunSport
Thu gọn
31/08/2025 | 22:52

22'

Madueke đón lõng ngoài tuyến hai rồi vuốt bóng bằng chân trái, buộc Alisson phải trổ tài cứu thua.

Thu gọn
31/08/2025 | 22:50

18'

Arsenal vừa dàn xếp đá phạt góc nguy hiểm. Tuy nhiên, các hậu vệ Liverpool hóa giải thành công.

Thu gọn
31/08/2025 | 22:42

12'

Hai đội đang đá chuyển đổi trạng thái nhanh. Gakpo vừa thử vận may với cú dứt điểm tầm xa đi ra ngoài.

Thu gọn
31/08/2025 | 22:34

5'

Ngay đầu trận, Arsenal đã tổn thất lực lượng khi Saliba dính chấn thương, phải rời sân sớm nhường chỗ cho Mosquera.

GzsO HbWUAABkxa.jpeg
Saliba rời sân sớm vì chấn thương - Ảnh: Premier League
Thu gọn
31/08/2025 | 22:24

22h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
31/08/2025 | 22:20

22h

GzsJXxjX0AE_d8l.jpg
Van Dijk khởi động trước trận - Ảnh: LFC
Thu gọn
31/08/2025 | 22:19

21h30

Gzr6Z2pWsAEyuBB.jpeg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
Gzr6zyMWIAAWh3p.png
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
Thu gọn
31/08/2025 | 12:06

20h30

Gzm7BPuWEAAmdYJ.jpg
Gzm7CHKWYAAuy94.jpg
Dàn sao Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
Thu gọn
31/08/2025 | 12:05

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Frimpong là trường hợp duy nhất ngồi ngoài.

Arsenal: Odegaard, Bukayo Saka, Havertz, Trossard, Jesus, Ben White và Nogaard vắng mặt vì chấn thương.

sky liverpool arsenal_7005462.jpg
Trận thư hùng đáng được chờ đợi - Ảnh: Sky Sports
Thu gọn