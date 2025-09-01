Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.
Bàn thắng: Szoboszlai 82'
|Kết quả
|Vòng 3
|30/08/2025 18:30:00
|Chelsea 2 - 0 Fulham
|30/08/2025 21:00:00
|Manchester United 3 - 2 Burnley
|30/08/2025 21:00:00
|Sunderland 2 - 1 Brentford
|30/08/2025 21:00:00
|Tottenham 0 - 1 Bournemouth
|30/08/2025 21:00:00
|Wolves 2 - 3 Everton
|30/08/2025 23:30:00
|Leeds 0 - 0 Newcastle
|31/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest 0 - 3 West Ham
|31/08/2025 20:00:00
|Brighton 2 - 1 Manchester City
|31/08/2025 22:30:00
|Liverpool 1 - 0 Arsenal
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
82'
Bàn thắng (1-0, Szoboszlai): Liverpool được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách chừng 30m. Szoboszlai bước lên thực hiện cú đá mu lai má tuyệt đẹp đánh bại David Raya khai thông bế tắc trận đấu.
79'
Konate chấn thương, rời sân nhường chỗ cho Joe Gomez.
75'
Bên phía Arsenal, tân binh Eze cùng thủ quân Odegaard được tung vào sân.
67'
Liverpool đang tăng tốc hòng tìm kiếm bàn thắng. Dẫu vậy, cặp cánh Gakpo - Salah thi đấu thiếu hiệu quả.
60'
Ekitike vừa đưa được bóng vào lưới Arsenal nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo Gakpo việt vị trước đó.
51'
Có khoảng trống ngoài tuyến 2, Gravenberch nã pháo tầm xa thiếu chính xác.
Kết thúc hiệp 1
36'
Madueke có pha xử lý sở trường bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng lại đi qua xà.
28'
Gravenberch nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau pha phạm lỗi với Calafiori.
22'
Madueke đón lõng ngoài tuyến hai rồi vuốt bóng bằng chân trái, buộc Alisson phải trổ tài cứu thua.
18'
Arsenal vừa dàn xếp đá phạt góc nguy hiểm. Tuy nhiên, các hậu vệ Liverpool hóa giải thành công.
12'
Hai đội đang đá chuyển đổi trạng thái nhanh. Gakpo vừa thử vận may với cú dứt điểm tầm xa đi ra ngoài.
5'
Ngay đầu trận, Arsenal đã tổn thất lực lượng khi Saliba dính chấn thương, phải rời sân sớm nhường chỗ cho Mosquera.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
22h
21h30
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Frimpong là trường hợp duy nhất ngồi ngoài.
Arsenal: Odegaard, Bukayo Saka, Havertz, Trossard, Jesus, Ben White và Nogaard vắng mặt vì chấn thương.