Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/8/2025
|V-League 2025/26 - Vòng 3
|18:30
|Thể Công Viettel - Becamex TP. Hồ Chí Minh
|FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
|Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 3
|18:30
|Chelsea - Fulham
|K+Sport1
|21:00
|Man United - Burnley
|K+Sport1
|21:00
|Tottenham - Bournemouth
|K+Action
|21:00
|Sunderland - Brentford
|K+Cine
|21:00
|Wolves - Everton
|K+Sport2
|23:30
|Leeds United - Newcastle
|K+Sport1
|La Liga 2025/26 - Vòng 3
|22:00
|Alaves - Atletico
|SCTV15
|00:00 31/08
|Real Oviedo - Sociedad
|SCTV22
|00:30 31/08
|Girona - Sevilla
|SCTV15
|02:30 31/08
|Real Madrid - Mallorca
|SCTV22
|Serie A 2025/26 - Vòng 2
|23:30
|Parma - Atalanta
|ON Football
|23:30
|Bologna - Como 1907
|On Sports+
|01:45 31/08
|Pisa - AS Roma
|On Sports+
|01:45 31/08
|Napoli - Cagliari
|ON Football
|Bundesliga 2025/26 - Vòng 2
|20:30
|Bremen - Leverkusen
|TV360
|20:30
|Hoffenheim - E.Frankfurt
|TV360
|20:30
|Stuttgart - Borussia M'gladbach
|TV360
|20:30
|RB Leipzig - FC Heidenheim
|TV360
|23:30
|Augsburg - Bayern Munich
|TV360
|Ligue 1 2025/26 - Vòng 3
|22:00
|Lorient - Lille
|On Sport News
|00:00 31/08
|Nantes - Auxerre
|On Sport News
|02:05 31/08
|Toulouse - Paris Saint-Germain
|On Sport News
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Pháp - Ligue 1 mùa giải 2024/25 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.