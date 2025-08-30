Mainoo làm căng với MU
Thị trường chuyển nhượng mùa hè bước vào những ngày cuối với mối quan hệ căng thẳng giữa Kobbie Mainoo và MU.
Sau khi Mainoo đề xuất việc rời đi theo dạng cho mượn, để có cơ hội thi đấu nhiều hơn, các quan chức MU cũng như Ruben Amorim thẳng thừng từ chối – dù liên tục bỏ rơi anh.
The Sun cho biết, Mainoo đang quyết làm căng để được rời Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9. Kế hoạch của anh là đến Napoli, giống như Rasmus Hojlund.
Mainoo và người đại diện của anh vẫn đang thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng. Trong trường hợp ở lại, tiền vệ 20 tuổi muốn MU cam kết được ra sân thường xuyên, để hướng đến World Cup 2026.
Arsenal xong thỏa thuận Hincapie
Quá trình thảo luận giữa Arsenal và Bayer Leverkusen về hậu vệ Piero Hincapie đã hoàn tất, Emirates sắp đón thêm “bom tấn” để Mikel Arteta xây dựng đội hình tìm kiếm danh hiệu lớn.
Sau cuộc đàm phán mới nhất, Leverkusen đồng ý bản hợp đồng cho mượn có phí 6 triệu euro, cùng điều khoản mua lại bắt buộc 46 triệu euro.
Arsenal chi rất nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Vì thế, thỏa thuận với Leverkusen giúp “Pháo thủ” kiểm soát được các quy định về tài chính từ Premier League.
Arsenal đang lên lịch kiểm tra y tế cho Hincapie, trước khi chính thức ký hợp đồng với hậu vệ 23 tuổi người Ecuador.
Chelsea chiêu mộ Buonanotte
Mùa hè chuyển nhượng ồn ào của Chelsea tiếp diễn với thương vụ mới Facundo Buonanotte, tài năng trẻ của Brighton và bóng đá Argentina.
Buonanotte sở hữu kỹ thuật tốt, có khả năng đá như tiền vệ/tiền đạo cánh phải, hoặc trở thành “số 10” thuần túy.
Chính sự đa năng này giúp Buonanotte được Enzo Maresca đánh giá cao. Cầu thủ 20 tuổi trở thành giải pháp dự bị chiến lược cho Cole Palmer, cũng như để xoay tua chiến thuật khi cần thiết.
Chelsea đạt thỏa thuận mượn từ Brighton mà không kèm điều khoản mua lại. Điều này còn phụ thuộc vào sự thể hiện của Buonanotte trong mùa giải 2025/26.
Tin vắn
- Rasmus Hojlund đã đồng ý gia nhập Napoli. MU nhận 6 triệu euro phí cho mượn, cùng 44 triệu euro theo điều khoản mua bắt buộc mùa hè năm sau.
- Trước sự quan tâm của một số CLB như Milan, Barca hay các đại diện Premier League, Marseille tuyên bố chỉ để Adrien Rabiot ra đi với giá 15 triệu euro.
- Wolves đạt thỏa thuận với Genk về tiền đạo Tolu Arokodare, có giá 27 triệu euro.
- Fiorentina và Moises Kean đồng ý về hợp đồng mới có mức lương tăng đáng kể. Điều khoản giải phóng cũng vượt qua mốc 52 triệu euro.
- Como đang đàm phán lấy trung vệ Diego Carlos của Fenerbahce.
- Nottingham Forest xong thỏa thuận với Botafogo về thủ môn Jhon Victor – người từng được MU liên hệ sau FIFA Club World Cup 2025.
- Villarreal hoàn tất bản hợp đồng Georges Mikautadze 30 triệu euro từ Lyon.
- Sau khi ghi bàn giúp Benfica giành vé vòng bảng Champions League và khiến Jose Mourinho bị sa thải, Kerem Akturkoglu hoàn tất thương vụ gia nhập Fenerbahce.
- Porto chốt xong thỏa thuận với Arsenal về Jakub Kiwior, có phí mượn 2 triệu euro, giá trị mua lại 17 triệu euro cùng nhiều điều khoản phụ khác.
- GĐTT Monchi của Aston Villa vừa liên hệ với PSG để đàm phán dứt điểm mục tiêu Marco Asensio.
MU vừa chịu thêm cú sốc chuyển nhượng khi Real Betis bất ngờ tuyên bố hủy bỏ thương vụ chiêu mộ Antony, dù trước đó đã đồng ý trả mức phí 21,6 triệu bảng.
Tin tức về chuyển nhượng 29/8: MU liên hệ mời Zinedine Zidane, Tottenham đạt thỏa thuận Xavi Simons, AC Milan chốt thương vụ Manuel Akanji.
Kobbie Mainoo nói với lãnh đạo MU rằng, anh muốn rời CLB theo dạng cho mượn trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 đóng cửa.
Newcastle vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Đức - Nick Woltemade từ Stuttgart với mức phí kỷ lục của CLB là 69 triệu bảng Anh.
MU vừa đạt thỏa thuận chuyển nhượng Alejandro Garnacho cho Chelsea với mức phí 40 triệu bảng Anh, kèm điều khoản hưởng 10% doanh thu bán lại trong tương lai.