Mainoo làm căng với MU

Thị trường chuyển nhượng mùa hè bước vào những ngày cuối với mối quan hệ căng thẳng giữa Kobbie Mainoo và MU.

Mainoo gây áp lực để rời MU theo dạng cho mượn. Ảnh: MUFC

Sau khi Mainoo đề xuất việc rời đi theo dạng cho mượn, để có cơ hội thi đấu nhiều hơn, các quan chức MU cũng như Ruben Amorim thẳng thừng từ chối – dù liên tục bỏ rơi anh.

The Sun cho biết, Mainoo đang quyết làm căng để được rời Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9. Kế hoạch của anh là đến Napoli, giống như Rasmus Hojlund.

Mainoo và người đại diện của anh vẫn đang thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng. Trong trường hợp ở lại, tiền vệ 20 tuổi muốn MU cam kết được ra sân thường xuyên, để hướng đến World Cup 2026.

Arsenal xong thỏa thuận Hincapie

Quá trình thảo luận giữa Arsenal và Bayer Leverkusen về hậu vệ Piero Hincapie đã hoàn tất, Emirates sắp đón thêm “bom tấn” để Mikel Arteta xây dựng đội hình tìm kiếm danh hiệu lớn.

Hincapie chuẩn bị gia nhập Arsenal. Ảnh: Imago

Sau cuộc đàm phán mới nhất, Leverkusen đồng ý bản hợp đồng cho mượn có phí 6 triệu euro, cùng điều khoản mua lại bắt buộc 46 triệu euro.

Arsenal chi rất nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Vì thế, thỏa thuận với Leverkusen giúp “Pháo thủ” kiểm soát được các quy định về tài chính từ Premier League.

Arsenal đang lên lịch kiểm tra y tế cho Hincapie, trước khi chính thức ký hợp đồng với hậu vệ 23 tuổi người Ecuador.

Chelsea chiêu mộ Buonanotte

Mùa hè chuyển nhượng ồn ào của Chelsea tiếp diễn với thương vụ mới Facundo Buonanotte, tài năng trẻ của Brighton và bóng đá Argentina.

Chelsea có thêm hợp đồng mới Buonanotte. Ảnh: Imago

Buonanotte sở hữu kỹ thuật tốt, có khả năng đá như tiền vệ/tiền đạo cánh phải, hoặc trở thành “số 10” thuần túy.

Chính sự đa năng này giúp Buonanotte được Enzo Maresca đánh giá cao. Cầu thủ 20 tuổi trở thành giải pháp dự bị chiến lược cho Cole Palmer, cũng như để xoay tua chiến thuật khi cần thiết.

Chelsea đạt thỏa thuận mượn từ Brighton mà không kèm điều khoản mua lại. Điều này còn phụ thuộc vào sự thể hiện của Buonanotte trong mùa giải 2025/26.